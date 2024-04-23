Будівельна компанія Kaif House https://kfhouse.com.ua/ надає повний спектр послуг у сфері будівництва. Виконання робіт досвідченими професіоналами, включно з інженерами, архітекторами та робітниками, які готові запропонувати клієнтам індивідуальні рішення для будь-яких будівельних завдань. Компанія Kaif House виконує будівництво таунхаусів, елітних будинків, дачних будинків, каркасних будинків, дерев'яних будинків, бункерів, гаражів, альтанок, навісів, складів і басейнів. Будівництво одноповерхових і двоповерхових заміських будинків під ключ виконується з цегли, газоблоку, керамоблоку, СІП-панелей, контейнерів і ракушняка. Надання послуг із закладення різних видів фундаменту під гараж, стрічкового фундаменту і фундаменту з блоків ФБС (Фундаментні блоки стінові). Виконання покрівельних робіт з монтажу керамічної черепиці, металочерепиці, композитної черепиці. Монтаж під ключ односхилого даху, двосхилого даху і шатрового даху. https://kfhouse.com.ua/