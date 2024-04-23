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Kaif House
Будівельники в Київ
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    • Kaif House. Надання повного спектру послуг у сфері будівництва та ремонту., Kaif House Kaif House Окремий будинок
    Kaif House. Надання повного спектру послуг у сфері будівництва та ремонту., Kaif House Kaif House Окремий будинок
    Kaif House. Надання повного спектру послуг у сфері будівництва та ремонту., Kaif House Kaif House Окремий будинок
    +2
    Kaif House. Надання повного спектру послуг у сфері будівництва та ремонту.
    Kaif House. Будівництво котеджів під ключ., Kaif House Kaif House Окремий будинок
    Kaif House. Будівництво котеджів під ключ., Kaif House Kaif House Окремий будинок
    Kaif House. Будівництво котеджів під ключ., Kaif House Kaif House Окремий будинок
    +2
    Kaif House. Будівництво котеджів під ключ.
    Kaif House. Будівництво будинків і котеджів під ключ. , Kaif House Kaif House Окремий будинок
    Kaif House. Будівництво будинків і котеджів під ключ. , Kaif House Kaif House Окремий будинок
    Kaif House. Будівництво будинків і котеджів під ключ. , Kaif House Kaif House Окремий будинок
    +2
    Kaif House. Будівництво будинків і котеджів під ключ.

    Будівельна компанія Kaif House https://kfhouse.com.ua/  надає повний спектр послуг у сфері будівництва. Виконання робіт досвідченими професіоналами, включно з інженерами, архітекторами та робітниками, які готові запропонувати клієнтам індивідуальні рішення для будь-яких будівельних завдань. Компанія Kaif House виконує будівництво таунхаусів, елітних будинків, дачних будинків, каркасних будинків, дерев'яних будинків, бункерів, гаражів, альтанок, навісів, складів і басейнів. Будівництво одноповерхових і двоповерхових заміських будинків під ключ виконується з цегли, газоблоку, керамоблоку, СІП-панелей, контейнерів і ракушняка.  Надання послуг із закладення різних видів фундаменту під гараж, стрічкового фундаменту і фундаменту з блоків ФБС (Фундаментні блоки стінові). Виконання покрівельних робіт з монтажу керамічної черепиці, металочерепиці, композитної черепиці. Монтаж під ключ односхилого даху, двосхилого даху і шатрового даху. https://kfhouse.com.ua/ 

    Послуги
    Будівництво будинків і котеджів під ключ. Надання повного спектру послуг у сфері будівництва.
    Сервісні зони
    Київ
    адреса
    вул. Антоновича, 66
    03150 Київ
    Україна
    +380-631491665 kfhouse.com.ua/
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