Используйте собственные картонные бирки и ценники для вашей продукции — это выделит вас в глазах покупателя и поможет отличить партии товара. Всего за пару часов можно получить несколько сотен изделий.
Бирки, сделанные из дизайнерских картонов – это более сотни видов различных цветов и фактур. А нужную форму даст плоттерная порезка или высечка на тигеле.
Такая скорость изготовления дает вам неожиданные возможности общения с покупателями. «Как Вам погодка сегодня?» – может быть написано на бирке плаща в разгар циклона. посмотрите на печать бирок
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