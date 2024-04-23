Дешевый VPS- виртуальный сервер Linux VPS/VDS недорого на хостинге GMHOST
Дешевые VPS, лишенные недостатков, характерных для low cost сегмента.
Сервер с полным набором опций, безлимитным трафиком и техподдержкой.
У нас свой взгляд на дешевые VPS. Мы предлагаем виртуальные выделенные серверы:
- С полноценной технической поддержкой в режиме 24/7.
- Для нас нет разницы, заказал клиент самый дешевый VPS сервер или использует дорогостоящий тариф.
- Реагируем на заявку в техподдержку в течение 20 минут круглосуточно.
- На базе оборудования Enterprise уровня.
- Наши недорогие VPS серверы развернуты на тех же аппаратных платформах, что и другие тарифы.
- Мы используем серверные платформы DELL, HP и Supermicro с ЦП Intel Xeon, ECC-памятью, SSD-дисками.
- С root-доступом.
- Для дешевого VDS хостинга нет каких-либо специальных ограничений по использованию ресурсов виртуальных машин.
- Все, как и в случае с любым другим тарифом: возможность установки своего ядра Linux, доступ к iptables, tun, tap и т.д.
- С Uptime на уровне 99.7%.
- Наше оборудование находится в дата-центрах уровня TierII-III в Украине и Эстонии.
- Каждый сервер подключен двумя 10-гигабитными ссылками.
- С бесплатной помощью в переносе ваших ресурсов на наш хостинг и развертывании необходимой вам инфраструктуры с нуля (установка ОС, CMS, перенос баз, настройка резервного копирования, тестирование работоспособности инфраструктуры).
- Сервісні зони
- Київ
- адреса
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02132 Київ
Україна
+380-323443262 gmhost.ua/uk/deshevyiy-vps