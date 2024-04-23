Дешевый VPS- виртуальный сервер Linux VPS/VDS недорого на хостинге GMHOST

Дешевые VPS, лишенные недостатков, характерных для low cost сегмента.

Сервер с полным набором опций, безлимитным трафиком и техподдержкой.

У нас свой взгляд на дешевые VPS. Мы предлагаем виртуальные выделенные серверы:

С полноценной технической поддержкой в ​​режиме 24/7.

Для нас нет разницы, заказал клиент самый дешевый VPS сервер или использует дорогостоящий тариф.

Реагируем на заявку в техподдержку в течение 20 минут круглосуточно.

На базе оборудования Enterprise уровня.

Наши недорогие VPS серверы развернуты на тех же аппаратных платформах, что и другие тарифы.

Мы используем серверные платформы DELL, HP и Supermicro с ЦП Intel Xeon, ECC-памятью, SSD-дисками.

С root-доступом.

Для дешевого VDS хостинга нет каких-либо специальных ограничений по использованию ресурсов виртуальных машин.

Все, как и в случае с любым другим тарифом: возможность установки своего ядра Linux, доступ к iptables, tun, tap и т.д.

С Uptime на уровне 99.7%.

Наше оборудование находится в дата-центрах уровня TierII-III в Украине и Эстонии.

Каждый сервер подключен двумя 10-гигабитными ссылками.

С бесплатной помощью в переносе ваших ресурсов на наш хостинг и развертывании необходимой вам инфраструктуры с нуля (установка ОС, CMS, перенос баз, настройка резервного копирования, тестирование работоспособности инфраструктуры).







