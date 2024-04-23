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gmhost
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    • Дешевый VPS- виртуальный сервер Linux VPS/VDS недорого на хостинге GMHOST

    Дешевые VPS, лишенные недостатков, характерных для low cost сегмента. 

    Сервер с полным набором опций, безлимитным трафиком и техподдержкой.

    У нас свой взгляд на дешевые VPS. Мы предлагаем виртуальные выделенные серверы:

    • С полноценной технической поддержкой в ​​режиме 24/7. 
    • Для нас нет разницы, заказал клиент самый дешевый VPS сервер или использует дорогостоящий тариф. 
    • Реагируем на заявку в техподдержку в течение 20 минут круглосуточно.
    • На базе оборудования Enterprise уровня. 
    • Наши недорогие VPS серверы развернуты на тех же аппаратных платформах, что и другие тарифы. 
    • Мы используем серверные платформы DELL, HP и Supermicro с ЦП Intel Xeon, ECC-памятью, SSD-дисками.
    • С root-доступом. 
    • Для дешевого VDS хостинга нет каких-либо специальных ограничений по использованию ресурсов виртуальных машин. 
    • Все, как и в случае с любым другим тарифом: возможность установки своего ядра Linux, доступ к iptables, tun, tap и т.д.
    • С Uptime на уровне 99.7%. 
    • Наше оборудование находится в дата-центрах уровня TierII-III в Украине и Эстонии. 
    • Каждый сервер подключен двумя 10-гигабитными ссылками.
    • С бесплатной помощью в переносе ваших ресурсов на наш хостинг и развертывании необходимой вам инфраструктуры с нуля (установка ОС, CMS, перенос баз, настройка резервного копирования, тестирование работоспособности инфраструктуры).



    Сервісні зони
    Київ
    адреса
    02132 Київ
    Україна
    +380-323443262 gmhost.ua/uk/deshevyiy-vps
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