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minoxidil
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    • Первооткрывателем этого препарата стала фармацевтическая корпорация Upjohn - в середине прошлого века она занималась разработкой лекарств, способных вылечить язву желудка. Именно в этот период был синтезирован порошок миноксидила, который должен был стать основой для таких медикаментов. Лабораторные исследования показали, что новое средство не помогает заживлению язвы, зато эффективно расширяет сосуды. Поэтому компания продолжила работу с этим порошком, и в 1979 году зарегистрировала Minoxidil в форме таблеток, что предназначались для лечения артериального давления.
    Сервісні зони
    Київ
    адреса
    02132 Київ
    Україна
    +380-503871909 minoxidil.com.ua/folixidil-15-losion-50ml
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