Наша мета - створити місце, де вам буде комфортно і затишно, де все продумано до дрібниць. При цьому ми намагаємось використовувати ті матеріали і засоби, які будуть завжди в тренді і прослужать довго. Нам імпонує робити якісні і продумані інтер'єри.
- Послуги
- Консультації з облаштування інтер'єру
- повний пакет услуг проектування інтер'єрів
- візуалізація
- авторський надзор.
- Сервісні зони
- Україна
- Польща і інші країни Європи ( говоримо англійською і польською мовами)
- Путивль
- адреса
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Челюскіна, 34
41500 Путивль
Україна
+380-661941833 www.cozyspace.studio