Ваш браузер застарілий.

Щоб отримати кращий досвід роботи з нашими дизайнами, завантажте інші браузери безкоштовно. Просто натисніть на значок!

Приміщення
фахівці
Журнал
DIY
Стати фахiвцем
Преміум
Вийти з аккаунта
Cozy Space Studio
Архітектори інтер'єру в Путивль
Огляд 0Проекти (0) 0Iдеябуки (0)
Відгуки (0)
edit edit in admin вимагає огляд Новий проект
вимагає огляд Редагувати профіль
Новий проект
  • Вперед Преміум

    • Наша мета - створити місце, де вам буде комфортно і затишно, де все продумано до дрібниць. При цьому ми намагаємось використовувати ті матеріали і засоби, які будуть завжди в тренді і прослужать довго. Нам імпонує робити якісні і продумані інтер'єри.

    Послуги
    • Консультації з облаштування інтер'єру
    • повний пакет услуг проектування інтер'єрів
    • візуалізація
    • авторський надзор.
    Сервісні зони
    • Україна
    • Польща і інші країни Європи ( говоримо англійською і польською мовами)
    • Путивль
    адреса
    Челюскіна, 34
    41500 Путивль
    Україна
    +380-661941833 www.cozyspace.studio
      Add SEO element

      homify - змініть свій будинок

      4.5

      Переглядайте мільйони фотографій за допомогою програми homify!

      СКАЧАТИ БЕЗКОШТОВНО APP
      Ні, дякую