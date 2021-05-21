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Архітектурне бюро INGVAR
Архітектори інтер'єру в Київ
Огляд 3Проекти (3) 0Iдеябуки (0)
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Проекти

Новий проект
  • Вперед Преміум
    • Дизайн и ремонт интерьера квартиры 74,1 м2 ЖК «Новопечерська Вежа» в Киеве, Архітектурне бюро INGVAR Архітектурне бюро INGVAR Офіс
    Дизайн и ремонт интерьера квартиры 74,1 м2 ЖК «Новопечерська Вежа» в Киеве, Архітектурне бюро INGVAR Архітектурне бюро INGVAR Small bedroom
    Дизайн и ремонт интерьера квартиры 74,1 м2 ЖК «Новопечерська Вежа» в Киеве, Архітектурне бюро INGVAR Архітектурне бюро INGVAR Ванна кімната
    +24
    Дизайн и ремонт интерьера квартиры 74,1 м2 ЖК «Новопечерська Вежа» в Киеве
    Дизайн офиса 482м2 в Киеве, Архітектурне бюро INGVAR Архітектурне бюро INGVAR Комерційні приміщення
    Дизайн офиса 482м2 в Киеве, Архітектурне бюро INGVAR Архітектурне бюро INGVAR Комерційні приміщення
    Дизайн офиса 482м2 в Киеве, Архітектурне бюро INGVAR Архітектурне бюро INGVAR Комерційні приміщення
    +6
    Дизайн офиса 482м2 в Киеве
    Дизайн интерьера двухкомнатной квартиры, Киев, 67м2 в ЖК «OkLand», Архітектурне бюро INGVAR: мінімалістський вiд Архітектурне бюро INGVAR, Мінімалістичний
    Дизайн интерьера двухкомнатной квартиры, Киев, 67м2 в ЖК «OkLand», Архітектурне бюро INGVAR: мінімалістський вiд Архітектурне бюро INGVAR, Мінімалістичний
    Дизайн интерьера двухкомнатной квартиры, Киев, 67м2 в ЖК «OkLand», Архітектурне бюро INGVAR: мінімалістський вiд Архітектурне бюро INGVAR, Мінімалістичний
    +16
    Дизайн интерьера двухкомнатной квартиры, Киев, 67м2 в ЖК «OkLand»

    Мы-гремучая смесь архитекторов и дизайнеров с двадцатилетним опытом и стильной креативной династией. Студия основана в 2002 году, и с тех пор проектируем и строим коммерческие и жилые здания. Дизайн интерьера и ремонт под ключ - самая эмоциональная часть нашей работы. Наша цель- лёгкость стиля и выполнение ремонта исключительно по проекту.


    Мы увлечены Вашими мечтами о доме и квартире, офисе или магазине. Разделяя эти мечты, воплощаем их в реальность. Перед заказом у нас комплекса «дизайн и ремонт под ключ» приглашаем посетить поточные дизайнерские ремонты в Киеве любой нашей бригады, чтоб оценить качество работ и лучше понять тонкости и задачи дизайнерского ремонта. И чтобы знать, почему среди огромного количества дизайн-студий фото готовых дизайнерских ремонтов представляют единицы.

    Послуги
    • дизайнерский ремонт
    • Дизайн интерьера квартиры
    • дизайн интерьера домов
    • дизайн интерьеров коммерческих помещений
    • авторский надзор
    • перепланировка квартиры
    • дизайн интерьеров офисов
    Сервісні зони
    Київ
    адреса
    м. Київ, проспект Перемоги, 50-52
    02000 Київ
    Україна
    +380-674461087 ingvar.org.ua

    Відгуки

    Alena LEna Alena LEna
    Все супер) справились на 5+ 
    майже 3 років потому
    Дата проекту: Березня 2021
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    ФИДЕМ МОРИС ФИДЕМ МОРИС
    Нам все очень понравилось, теплый прием, терпение  и ваш профессионализм.
    майже 3 років потому
    Дата проекту: Березня 2021
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    Алексей Распел Алексей Распел
    Спасибо вам огромное за проделанную работу) Будем обживать нашу квартирку.
    майже 3 років потому
    Дата проекту: Лютого 2021
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