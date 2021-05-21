Мы-гремучая смесь архитекторов и дизайнеров с двадцатилетним опытом и стильной креативной династией. Студия основана в 2002 году, и с тех пор проектируем и строим коммерческие и жилые здания. Дизайн интерьера и ремонт под ключ - самая эмоциональная часть нашей работы. Наша цель- лёгкость стиля и выполнение ремонта исключительно по проекту.





Мы увлечены Вашими мечтами о доме и квартире, офисе или магазине. Разделяя эти мечты, воплощаем их в реальность. Перед заказом у нас комплекса «дизайн и ремонт под ключ» приглашаем посетить поточные дизайнерские ремонты в Киеве любой нашей бригады, чтоб оценить качество работ и лучше понять тонкости и задачи дизайнерского ремонта. И чтобы знать, почему среди огромного количества дизайн-студий фото готовых дизайнерских ремонтов представляют единицы.