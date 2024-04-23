vekons.ru - Проектное производство и продажа дверей и мебели для объектов B2B, в основном гостиницы. Мы активно развиваемся с 2004 года. В самом начале мы поставляли на различные строительные объекты противопожарные, звукоизоляционные и межкомнатные двери. В течении пяти лет мы вышли на рынок СНГ и страны ближнего зарубежья. На сегодняшний день нашими дверьми укомплектованы более 2500 строительных объектов по всей России, Белоруссии, Киргизии и Казахстану. В 2009 году у нас появилось второе направление: мебель для гостиниц. Мы разработали несколько собственных коллекций мебели, которые удовлетворяют спрос в разных ценовых сегментах.

Послуги Производство Сервісні зони Москва і Росія адреса ул. Краснобогатырская, д.2, с.1, оф.15

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