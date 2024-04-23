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Vekons
Меблі та аксесуари в Москва, Росія
Огляд 3Проекти (3) 0Iдеябуки (0)
Відгуки (1)
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Проекти

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    • Двери для гостиниц, Vekons Vekons Спальня
    Двери для гостиниц, Vekons Vekons Спальня
    Двери для гостиниц, Vekons Vekons Спальня
    Двери для гостиниц
    Мягкая мебель для гостиниц
    Корпусная мебель, Vekons Vekons Спальня
    Корпусная мебель, Vekons Vekons Спальня
    Корпусная мебель, Vekons Vekons Спальня
    +2
    Корпусная мебель
    vekons.ru - Проектное производство и продажа дверей и мебели для объектов B2B, в основном гостиницы. Мы активно развиваемся с 2004 года. В самом начале мы поставляли на различные строительные объекты противопожарные, звукоизоляционные и межкомнатные двери. В течении пяти лет мы вышли на рынок СНГ и страны ближнего зарубежья. На сегодняшний день нашими дверьми укомплектованы более 2500 строительных объектов по всей России, Белоруссии, Киргизии и Казахстану. В 2009 году у нас появилось второе направление: мебель для гостиниц. Мы разработали несколько собственных коллекций мебели, которые удовлетворяют спрос в разных ценовых сегментах.
    Послуги
    Производство
    Сервісні зони
    Москва і Росія
    адреса
    ул. Краснобогатырская, д.2, с.1, оф.15
    101000 Москва, Росія
    Російська Федерація
    +7-4997043984 vekons.ru
    Правове розкриття інформації

    Проектное производство и продажа дверей и мебели для объектов B2B, в основном гостиницы. Мы активно развиваемся с 2004 года. В самом начале мы поставляли на различные строительные объекты противопожарные, звукоизоляционные и межкомнатные двери. В течении пяти лет мы вышли на рынок СНГ и страны ближнего зарубежья. На сегодняшний день нашими дверьми укомплектованы более 2500 строительных объектов по всей России, Белоруссии, Киргизии и Казахстану. В 2009 году у нас появилось второе направление: мебель для гостиниц. Мы разработали несколько собственных коллекций мебели, которые удовлетворяют спрос в разных ценовых сегментах.

    Відгуки

    Caleb Wender Caleb Wender
    It can be seen that the furniture is of very high quality, for such it is not a sin to pay normal money!
    більше 2 року потому
    Дата проекту: Січня 2018
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