Архітектурна майстерня «АrchiWood Group» виконує увесь комплекс проектних робіт для будівництва, реконструкції, капітального ремонту житлових та громадських споруд. Усі наші проекти – добре продумані та розроблені в строгій відповідності до функціональних, експлуатаційних, конструктивних та енергоефективних вимог. Для нас проектування – більше ніж просто ремесло, це спосіб виразити свої знання і досвід, спосіб зробити цей світ кращим і впорядкованим.
- Ми гарантуємо індивідуальний підхід до кожного клієнта.
- Ми виконуємо проектні роботи в чітко поставлені терміни.
- Наші цінності – відповідальність та професіоналізм.
- Наша мета — допомогти Вам зробити правильний вибір і максимально розкрити можливості сучасної архітектури.
- Послуги
- Проектування
- Комплексний аналіз ділянки під забудову
- Сервісні зони
- Львів, Львівська область та Україна
- адреса
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Навроцького, 10, оф.502
79034 Львів, Львівська область
Україна
+380-671770874 archi-wood.com.ua