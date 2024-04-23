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ArchiWood Group
Архітектори в Львів, Львівська область, Україна
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    Архітектурна майстерня «АrchiWood Group» виконує увесь комплекс проектних робіт для будівництва, реконструкції, капітального ремонту житлових та громадських споруд. Усі наші проекти – добре продумані та розроблені в строгій відповідності до функціональних, експлуатаційних, конструктивних та енергоефективних вимог. Для нас проектування – більше ніж просто ремесло, це спосіб виразити свої знання і досвід, спосіб зробити цей світ кращим і впорядкованим.

    • Ми гарантуємо індивідуальний підхід до кожного клієнта. 
    • Ми виконуємо проектні роботи в чітко поставлені терміни.
    • Наші цінності – відповідальність та професіоналізм.
    • Наша мета — допомогти Вам зробити правильний вибір і максимально розкрити можливості сучасної архітектури.



    Послуги
    • Проектування
    • Комплексний аналіз ділянки під забудову
    Сервісні зони
    Львів, Львівська область та Україна
    адреса
    Навроцького, 10, оф.502
    79034 Львів, Львівська область
    Україна
    +380-671770874 archi-wood.com.ua
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