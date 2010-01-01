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Archiwood Group
Архітектори в Lviv, Львівська область, Україна
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     Архітектурна майстерня "Archiwood Group" заснована в 2010р. у м.Львів. Ми пропонуємо індивідуальне проектування і будівництво «під ключ». Закладаємо найбільш економічні і життєздатні конструктивні та інженерні рішення. Це економить гроші замовника на будівництві та експлуатації будівлі. Проектуємо на ділянках з рельєфом і складними інженерно-геологічними умовами. Координуємо роботу субпідрядників. 

    Послуги
    • Архітектурне проектування
    • Послуги у сфері інжинірингу
    Сервісні зони
    Lviv, Львівська область, Україна
    адреса
    Навроцького, 10/502
    79000 Lviv, Львівська область
    Україна
    +380-671770874 archi-wood.com.ua
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