Архітектурна майстерня "Archiwood Group" заснована в 2010р. у м.Львів. Ми пропонуємо індивідуальне проектування і будівництво «під ключ». Закладаємо найбільш економічні і життєздатні конструктивні та інженерні рішення. Це економить гроші замовника на будівництві та експлуатації будівлі. Проектуємо на ділянках з рельєфом і складними інженерно-геологічними умовами. Координуємо роботу субпідрядників.