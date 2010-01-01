Архітектурна майстерня "Archiwood Group" заснована в 2010р. у м.Львів. Ми пропонуємо індивідуальне проектування і будівництво «під ключ». Закладаємо найбільш економічні і життєздатні конструктивні та інженерні рішення. Це економить гроші замовника на будівництві та експлуатації будівлі. Проектуємо на ділянках з рельєфом і складними інженерно-геологічними умовами. Координуємо роботу субпідрядників.
- Послуги
- Архітектурне проектування
- Послуги у сфері інжинірингу
- Сервісні зони
- Lviv, Львівська область, Україна
- адреса
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Навроцького, 10/502
79000 Lviv, Львівська область
Україна
+380-671770874 archi-wood.com.ua