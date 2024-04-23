Ми, команда молодих креативних дизайнерів, які створюють функціональні та мінімалістичні житлові простори, вкладаючи всі свої знання та навички.

Кожний проект для нас є індивідуальним та особливим. Ми створюємо дизайн-проект на основі технічного завдання та вашого бюджету.

Ми зацікавлені у результаті! Проводимо авторський нагляд для того, щоб реалізація відповідала візуалізації.

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Крістіна - засновниця дизайн студії Кріейтор, практикуючий дизайнер інтер'єру.

У сфері дизайну уже п'ять років.

Дизайн для мене є не лише роботою, а і хобі. Подорожі - моє друге хобі, я обожнюю подорожувати та відкривати для себе нові місті. Із своїх подорожей я беру натхнення для створення дизайну .



