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Архітектори інтер'єру в Львів, Львівська область, Україна
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      Ми, команда молодих креативних дизайнерів, які створюють функціональні та мінімалістичні житлові простори, вкладаючи всі свої знання та навички.

    Кожний проект для нас є індивідуальним та особливим. Ми створюємо дизайн-проект на основі технічного завдання та вашого бюджету.

    Ми зацікавлені у результаті! Проводимо авторський нагляд для того, щоб реалізація відповідала візуалізації.

      Крістіна - засновниця дизайн студії Кріейтор, практикуючий дизайнер інтер'єру.

    У сфері дизайну уже п'ять років.

    Дизайн для мене є не лише роботою, а і хобі. Подорожі - моє друге хобі, я обожнюю подорожувати та відкривати для себе нові місті. Із своїх подорожей я беру натхнення для створення дизайну .


    Послуги
    Дизайн інтер'єру
    Сервісні зони
    Львів, Львівська область та Україна
    адреса
    79007 Львів, Львівська область
    Україна
    +380-992659757 chrieitorstudio.wixsite.com/studio
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