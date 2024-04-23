ТОВ Бі Ем Груп професійно виконує Паркетник будь-якої складності:• штучний паркет• паркетна дошка• інженерна дошка• індустріальний паркет• масивна дошка • художній, палацовий паркет і терасна дошка

Наш 20-ти річний досвід роботи, дозволяє гарантувати високу якість виконуваних робіт на всіх етапах процесу, починаючи від проведення експертизи підстави до здачі об'єкту замовнику.Ми впевнені в якості нашої роботи, так як використовуємо професійні матеріали для укладання паркетних покриттів від компанії Wakol (Німеччина), які завоювали авторитет і визнання укладальників і виробників паркету в більш ніж 100 країнах світу. Всі наші співробітники пройшли навчання і на заводах виробників Німеччини, Австрії, Польщі та мають великий робочий стаж в цій сфері.Обов'язковою в нашій роботі є укладення договору поставки матеріалів або виконання робіт.

Ми турбуємося про наших клієнтів, тому вибрали кращих європейських постачальників, які завдяки сучасних технологій використовують тільки якісні і екологічно чисті сировину і матеріали для виробництва своєї продукції