Архітектурна компанія TMV заснована в 2008 році. Ми працюємо над індивідуальними сучасними архітектурними проектами та концепціями по всьому світу. Проектуємо: сучасні заміські будинки та котеджі, клубні будинки, котеджні містечка. Пропонуємо: авторські індивідуальні та типові проекти будинків, дизайн інтер'єру та будівництво під ключ.
- Послуги
- Архітектурні проекти
- Дизайн інтер'єру
- Типові проекти
- Індивідуальне проектування
- Сервісні зони
- Україна
- Київ
- Працюємо по всьому світу.
- адреса
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Obolonsky prospect 1, Obolon SKY
04205 Kyiv
Україна
+380-672343636 www.tmv.com.ua