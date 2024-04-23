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TMV Homes
Архітектори в Kyiv
Огляд 104Проекти (104) 0Iдеябуки (0)
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Проекти

Новий проект
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    • Проект будинку TMV 23G, TMV Homes TMV Homes Заміський будинок
    Проект будинку TMV 23G, TMV Homes TMV Homes Заміський будинок
    Проект будинку TMV 23G, TMV Homes TMV Homes Заміський будинок
    +4
    Проект будинку TMV 23G
    TMV 36 - House Plan, TMV Homes TMV Homes Вілли
    TMV 36 - House Plan, TMV Homes TMV Homes Вілли
    TMV 36 - House Plan, TMV Homes TMV Homes Вілли
    +7
    TMV 36 - House Plan
    TMV 100 - House Plan, TMV Homes TMV Homes Терасовий будинок
    TMV 100 - House Plan, TMV Homes TMV Homes Терасовий будинок
    TMV 100 - House Plan, TMV Homes TMV Homes Терасовий будинок
    +1
    TMV 100 - House Plan
    Современный одноэтажный дом в стиле хай-тек TMV 52, TMV Homes TMV Homes
    Современный одноэтажный дом в стиле хай-тек TMV 52, TMV Homes TMV Homes
    Современный одноэтажный дом в стиле хай-тек TMV 52, TMV Homes TMV Homes
    +5
    Современный одноэтажный дом в стиле хай-тек TMV 52
    Стильный одноэтажный особняк с террасой TMV 36, TMV Homes TMV Homes
    Стильный одноэтажный особняк с террасой TMV 36, TMV Homes TMV Homes
    Стильный одноэтажный особняк с террасой TMV 36, TMV Homes TMV Homes
    +7
    Стильный одноэтажный особняк с террасой TMV 36
    Cовременный двухэтажный дуплекс в стиле хай-тек, TMV Homes TMV Homes
    Cовременный двухэтажный дуплекс в стиле хай-тек, TMV Homes TMV Homes
    Cовременный двухэтажный дуплекс в стиле хай-тек, TMV Homes TMV Homes
    +1
    Cовременный двухэтажный дуплекс в стиле хай-тек
    Показати всi 104 проекти

    Архітектурна компанія TMV заснована в 2008 році. Ми працюємо над індивідуальними сучасними архітектурними проектами та концепціями по всьому світу. Проектуємо: сучасні заміські будинки та котеджі, клубні будинки, котеджні містечка. Пропонуємо: авторські індивідуальні та типові проекти будинків, дизайн інтер'єру та будівництво під ключ.

    Послуги
    • Архітектурні проекти
    • Дизайн інтер'єру
    • Типові проекти
    • Індивідуальне проектування
    Сервісні зони
    • Україна
    • Київ
    • Працюємо по всьому світу.
    адреса
    Obolonsky prospect 1, Obolon SKY
    04205 Kyiv
    Україна
    +380-672343636 www.tmv.com.ua
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