Архітектурна компанія TMV заснована в 2008 році. Ми працюємо над індивідуальними сучасними архітектурними проектами та концепціями по всьому світу. Проектуємо: сучасні заміські будинки та котеджі, клубні будинки, котеджні містечка. Пропонуємо: авторські індивідуальні та типові проекти будинків, дизайн інтер'єру та будівництво під ключ.