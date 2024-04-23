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KAKADU STUDIO
Дизайнери та декоратори інтер'єру в Днепр, Дніпропетровська область, Україна
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Проекти

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  • Вперед Преміум
    • Трьохкімнатна квартира у ЖК "САЛЮТ", KAKADU STUDIO KAKADU STUDIO Їдальня
    Трьохкімнатна квартира у ЖК "САЛЮТ", KAKADU STUDIO KAKADU STUDIO Їдальня
    Трьохкімнатна квартира у ЖК "САЛЮТ", KAKADU STUDIO KAKADU STUDIO Кухня
    +7
    Трьохкімнатна квартира у ЖК "САЛЮТ"

    Предоставляем качественные услуги по разработке дизайн проектов Ваших помещений.Студия дизайн интерьера «KAKADU-STUDIO» — это опытная, успевшая завоевать доверие своих клиентов компания, в которой Вы можете заказать индивидуальный авторский дизайн интерьера в г. Днепр под ключ. Специалисты компании используют весь свой многолетний опыт, навыки и знания дизайна, чтобы создать для Вас эксклюзивный, максимально удобный и функциональный, оригинальный и стильный интерьер Ваших помещений.

    Множество выполненных проектов и довольных клиентов. Есть немало положительных отзывов.

    Даем гарантию на отсутствие ошибок в наших чертежах - несем материальную ответственность за наши ошибки.

    Портфолио выполненных работ: http://kakadu-interior.com.ua/fotografii/

    Услуги нашей дизайн-студии:

    - Разработка планировочного решения по одной квартире от 80 грн/м²

    - Сравнительный анализ квартир (при выборе квартиры в новостройках) 75 грн/м²

    - Минимальный комплект чертежей от 130 грн/м²

    - Максимальный комплект чертежей с высококачественной визуализацией (наши визуализации не отличить от фото) от 550 грн/м²

    - Комплект чертежей с визуализацией предполагающий дальнейший авторский надзор от 500 грн/м²

    - Авторский надзор от 4000грн в месяц

    Коммерческие помещения (офисы, магазины, салоны, рестораны и др.)

    - Планировочное решение заведения от 60 грн/м²

    - Проект без комплектации от 300 грн/м²

    - «Под ключ» от 500 грн/м²

    Будем рады сделать Ваше помещение по настоящему современным, красивым и удобным!

    Послуги
    • дизайн интерьера
    • дизайн квартиры
    • дизайн дома
    • дизайн ресторана
    • дизайн магазина
    • дизайн салона
    • дизайн коттеджа
    Сервісні зони
    • Днепр
    • Дніпропетровська область
    • Україна
    адреса
    ул. Андрея Фабра 10
    4900 Днепр, Дніпропетровська область
    Україна
    +380-668309154 kakadu-interior.com.ua
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