Предоставляем качественные услуги по разработке дизайн проектов Ваших помещений.Студия дизайн интерьера «KAKADU-STUDIO» — это опытная, успевшая завоевать доверие своих клиентов компания, в которой Вы можете заказать индивидуальный авторский дизайн интерьера в г. Днепр под ключ. Специалисты компании используют весь свой многолетний опыт, навыки и знания дизайна, чтобы создать для Вас эксклюзивный, максимально удобный и функциональный, оригинальный и стильный интерьер Ваших помещений.
Множество выполненных проектов и довольных клиентов. Есть немало положительных отзывов.
Даем гарантию на отсутствие ошибок в наших чертежах - несем материальную ответственность за наши ошибки.
Портфолио выполненных работ: http://kakadu-interior.com.ua/fotografii/
Услуги нашей дизайн-студии:
- Разработка планировочного решения по одной квартире от 80 грн/м²
- Сравнительный анализ квартир (при выборе квартиры в новостройках) 75 грн/м²
- Минимальный комплект чертежей от 130 грн/м²
- Максимальный комплект чертежей с высококачественной визуализацией (наши визуализации не отличить от фото) от 550 грн/м²
- Комплект чертежей с визуализацией предполагающий дальнейший авторский надзор от 500 грн/м²
- Авторский надзор от 4000грн в месяц
Коммерческие помещения (офисы, магазины, салоны, рестораны и др.)
- Планировочное решение заведения от 60 грн/м²
- Проект без комплектации от 300 грн/м²
- «Под ключ» от 500 грн/м²
Будем рады сделать Ваше помещение по настоящему современным, красивым и удобным!
- Послуги
- дизайн интерьера
- дизайн квартиры
- дизайн дома
- дизайн ресторана
- дизайн магазина
- дизайн салона
- дизайн коттеджа
- Сервісні зони
- Днепр
- Дніпропетровська область
- Україна
- адреса
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ул. Андрея Фабра 10
4900 Днепр, Дніпропетровська область
Україна
+380-668309154 kakadu-interior.com.ua