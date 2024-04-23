Предоставляем качественные услуги по разработке дизайн проектов Ваших помещений.Студия дизайн интерьера «KAKADU-STUDIO» — это опытная, успевшая завоевать доверие своих клиентов компания, в которой Вы можете заказать индивидуальный авторский дизайн интерьера в г. Днепр под ключ. Специалисты компании используют весь свой многолетний опыт, навыки и знания дизайна, чтобы создать для Вас эксклюзивный, максимально удобный и функциональный, оригинальный и стильный интерьер Ваших помещений.

Множество выполненных проектов и довольных клиентов. Есть немало положительных отзывов.

Даем гарантию на отсутствие ошибок в наших чертежах - несем материальную ответственность за наши ошибки.

Портфолио выполненных работ: http://kakadu-interior.com.ua/fotografii/

Услуги нашей дизайн-студии:

- Разработка планировочного решения по одной квартире от 80 грн/м²

- Сравнительный анализ квартир (при выборе квартиры в новостройках) 75 грн/м²

- Минимальный комплект чертежей от 130 грн/м²

- Максимальный комплект чертежей с высококачественной визуализацией (наши визуализации не отличить от фото) от 550 грн/м²

- Комплект чертежей с визуализацией предполагающий дальнейший авторский надзор от 500 грн/м²

- Авторский надзор от 4000грн в месяц

Коммерческие помещения (офисы, магазины, салоны, рестораны и др.)

- Планировочное решение заведения от 60 грн/м²

- Проект без комплектации от 300 грн/м²

- «Под ключ» от 500 грн/м²

Будем рады сделать Ваше помещение по настоящему современным, красивым и удобным!