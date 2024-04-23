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Frotelly
Плитка, камінь і стільниці в Киів
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    Frotelly это команда профессионалов в области комплектации строительных объектов итальянской плиткой, сантехникой, мебелью,люстрами, кухнями, дверями и паркетом. Основной задачей работы компании является оптимизация материальных затрат  при ремонте и отделке коммерческих и жилых помещений. Основной специализацией является поставка материалов для отделки интерьеров жилых и коммерческих помещений, таких как итальянская и испанская плиткаитальянская сантехникаитальянские люстры и светильники , элементы декора, мягкая и корпусная мебельитальянские кухнипаркет, двери . 

    Послуги
    • Поставка итальянской и испанской плитки
    • сантехники
    • люстр и светильников
    • мягкая и корпусная мебель
    • итальянские кухни
    • паркет
    • двери
    Сервісні зони
    Киев и Украина і Киів
    адреса
    Анрі Барбюса 37/1
    01042 Киів
    Україна
    +380-503124000 frotelly.com.ua
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