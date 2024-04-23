Frotelly это команда профессионалов в области комплектации строительных объектов итальянской плиткой, сантехникой, мебелью,люстрами, кухнями, дверями и паркетом. Основной задачей работы компании является оптимизация материальных затрат при ремонте и отделке коммерческих и жилых помещений. Основной специализацией является поставка материалов для отделки интерьеров жилых и коммерческих помещений, таких как итальянская и испанская плитка, итальянская сантехника, итальянские люстры и светильники , элементы декора, мягкая и корпусная мебель, итальянские кухни, паркет, двери .
- Послуги
- Поставка итальянской и испанской плитки
- сантехники
- люстр и светильников
- мягкая и корпусная мебель
- итальянские кухни
- паркет
- двери
- Сервісні зони
- Киев и Украина і Киів
- адреса
-
Анрі Барбюса 37/1
01042 Киів
Україна
+380-503124000 frotelly.com.ua