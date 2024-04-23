Архітектурне бюро Boom Project було засноване в січні 2006р. двома молодими архітекторами: Світланою Манасовою та Ярославом Ковальчуком. Наша студія - це результат спільної любові до одної справи. Кожен учасник команди [BP] розділяє з нами цей вайб, а коли група людей поєднана спільною метою - приводів для розбіжностей не залишається.

Будь-який випускаємий нами продукт - це квінтесенція наших знань та сучасних тенденцій в дизайні, помножена на досвід. Хороший архітектор - це завжди будівельник, інженер та декоратор в одному лиці. Ми знаємо, як втілити в життя всі наші проекти та ставимось до кожного з них любов'ю та теплом, тому-що це - наше дітище.