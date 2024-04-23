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Boom Project
Архітектори в Одеса
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Відгуки (5)
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    Архітектурне бюро Boom Project було засноване в січні 2006р. двома молодими архітекторами: Світланою Манасовою та Ярославом Ковальчуком. Наша студія - це результат спільної любові до одної справи. Кожен учасник команди [BP]  розділяє з нами цей вайб, а коли група людей поєднана спільною метою - приводів для розбіжностей не залишається.

    Будь-який випускаємий нами продукт - це квінтесенція наших знань та сучасних тенденцій в дизайні, помножена на досвід. Хороший архітектор - це завжди будівельник, інженер та декоратор в одному лиці. Ми знаємо, як втілити в життя всі наші проекти та ставимось до кожного з них любов'ю та теплом, тому-що це - наше дітище.

    Послуги
    • interior
    • exterior
    • architecture
    • design
    Сервісні зони
    Одеса
    адреса
    Генуезька, 5
    65009 Одеса
    Україна
    +380-972218404 boom-project.com

    Відгуки

    demi fomchenkoff
    більше 4 року потому
    sasha chubarov
    Хлопці порадували, швидко якісно і зі смаком. Дуже задоволений результатом.
    майже 6 років потому
    Donnie Darko322
    Працюйте з лідером за виконану роботу, відмінний результат за демократичний прайс!
    майже 6 років потому
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