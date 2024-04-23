Любов до архітектури і дизайну надихнула нас на створення дизайн-студії HouseForm. Наша місія полягає в гармонізації простору та його ергономічності: будь-то житловий будинок, офіс або ресторан. Ми прагнемо створювати інтер’єри, в яких люди можуть бути самими собою, відчувати себе комфортно і безпечно. Накопичений досвід у вирішенні найрізноманітніших завдань допомагає нам втілити всі ідеї в реальність.
Основні принципи, яких ми дотримуємося в роботі:
- повна відкритість перед замовником;
- орієнтація на цілі та потреби клієнта, а не на модні віяння та стереотипи;
- пропонувати тільки оригінальні рішення, уникати плагіату;
- створити простір максимально комфортним і функціональним.
- Послуги
- дизайн інтер'єру і архітектура
- Сервісні зони
- Дніпро
- адреса
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пл. Соборна 9а
49000 Дніпро
Україна
+380-976135212 www.houseform.com.ua