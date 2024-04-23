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HouseForm Design Studio
Архітектори інтер'єру в Дніпро
Огляд 3Проекти (3) 0Iдеябуки (0)
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Проекти

Новий проект
  • Вперед Преміум
    • White AP-43, HouseForm Design Studio HouseForm Design Studio Вбиральня Дерево Дерев'яні
    White AP-43, HouseForm Design Studio HouseForm Design Studio Small bedroom Дерево Дерев'яні
    White AP-43, HouseForm Design Studio HouseForm Design Studio Вітальня Дерево Дерев'яні
    White AP-43
    Hi Tech House, HouseForm Design Studio HouseForm Design Studio Вілли Залізобетон
    Hi Tech House, HouseForm Design Studio HouseForm Design Studio Вілли Залізобетон
    Hi Tech House, HouseForm Design Studio HouseForm Design Studio Вілли Залізобетон
    Hi Tech House
    The House, HouseForm Design Studio HouseForm Design Studio Окремий будинок Бетон
    The House, HouseForm Design Studio HouseForm Design Studio Окремий будинок Бетон
    The House, HouseForm Design Studio HouseForm Design Studio Окремий будинок Бетон
    The House

    Любов до архітектури і дизайну надихнула нас на створення дизайн-студії HouseForm. Наша місія полягає в гармонізації простору та його ергономічності: будь-то житловий будинок, офіс або ресторан. Ми прагнемо створювати інтер’єри, в яких люди можуть бути самими собою, відчувати себе комфортно і безпечно. Накопичений досвід у вирішенні найрізноманітніших завдань допомагає нам втілити всі ідеї в реальність.

    Основні принципи, яких ми дотримуємося в роботі:

    • повна відкритість перед замовником;
    • орієнтація на цілі та потреби клієнта, а не на модні віяння та стереотипи;
    • пропонувати тільки оригінальні рішення, уникати плагіату;
    • створити простір максимально комфортним і функціональним.
    Послуги
    дизайн інтер'єру і архітектура
    Сервісні зони
    Дніпро
    адреса
    пл. Соборна 9а
    49000 Дніпро
    Україна
    +380-976135212 www.houseform.com.ua
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