Любов до архітектури і дизайну надихнула нас на створення дизайн-студії HouseForm. Наша місія полягає в гармонізації простору та його ергономічності: будь-то житловий будинок, офіс або ресторан. Ми прагнемо створювати інтер’єри, в яких люди можуть бути самими собою, відчувати себе комфортно і безпечно. Накопичений досвід у вирішенні найрізноманітніших завдань допомагає нам втілити всі ідеї в реальність.

Основні принципи, яких ми дотримуємося в роботі: