AnnaVoron пропонує повний пакет послуг інтер'єрного дизайну, а також займається дизайном окремих елементів інтер’єру. Наприклад, створення кухні на замовлення, що використовуються для виконання оригінальних робіт для задоволення звичок та потреб замовників. З 2006-го року має великий досвід виконання дизайн-проектів житлових приміщень. Може запропонувати цікаві планувальні рішення для замовників з різним рівнем доходів, з огляду на конструктивні особливості простору, колірні переваги, звички і спосіб життя. За бажанням клієнта здійснюється планування і ремонт приміщення в будь-якому з обраних стилів і напрямків - від неокласицизму і романтичного провансу до скандинавського стилю, мінімалізму та лофт, починаючи від ексклюзивного планування інтер'єру приміщення і завершуючи його кінцевим оздобленням.