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AnnaVoron
Архітектори інтер'єру в Kyiv
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    • AnnaVoron пропонує повний пакет послуг інтер'єрного дизайну, а також займається дизайном окремих елементів інтер’єру. Наприклад, створення кухні на замовлення, що використовуються для виконання оригінальних робіт для задоволення звичок та потреб замовників. З 2006-го року має великий досвід виконання дизайн-проектів житлових приміщень. Може запропонувати цікаві планувальні рішення для замовників з різним рівнем доходів, з огляду на конструктивні особливості простору, колірні переваги, звички і спосіб життя. За бажанням клієнта здійснюється планування і ремонт приміщення в будь-якому з обраних стилів і напрямків - від неокласицизму і романтичного провансу до скандинавського стилю, мінімалізму та лофт, починаючи від ексклюзивного планування інтер'єру приміщення і завершуючи його кінцевим оздобленням.

    Послуги
    • дизайн інтерь'єру
    • авторський нагляд
    • супроводження
    • реалізація ремонту під ключ
    Сервісні зони
    Ukraine і Kyiv
    адреса
    02183 Kyiv
    Україна
    +380-674483101 annavoron.com.ua
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