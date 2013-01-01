Студия дизайна Legendary Home работает с 2013 года. Мы – это команда из 15 специалистов в различных сферах: в дизайне, планировках, чертежной документации, подборе материалов, ведению проектов ремонта, закупках.

За 2018 и 2019 года через нашу студию прошло 43 объекта: коттеджи, квартиры, офисы, рестораны.

При работе с нами вы получаете: