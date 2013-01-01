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Legendary Home
Дизайнери в Київ
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    Студия дизайна Legendary Home работает с 2013 года. Мы – это команда из 15 специалистов в различных сферах: в дизайне, планировках, чертежной документации, подборе материалов, ведению проектов ремонта, закупках.

    За 2018 и 2019 года через нашу студию прошло 43 объекта: коттеджи, квартиры, офисы, рестораны.

    При работе с нами вы получаете:

    • Варианты планировок.
    • Концепцию дизайна.
    • Реалистичные 3D изображения каждого помещения со всех ракурсов. Мы учитываем реализуемые технические решения, ценовой диапазон, эргономику.
    • Полный пакет чертежной документации для строительной бригады. Для квартиры, например, это более 25 страниц чертежей со всеми развертками.
    • Таблицу подборов и закупок. По ней моно ориентироваться, что и на какой стадии необходимо приобретать.
    • Файлы с подборами всех элементов дизайна. Для квартиры, например, это более 130 единиц.
    • Мониторинг цен, выбор поставщиков и подрядчиков, организация оплат и доставки.
    Послуги
    дизайн интерьеров і дизайн квартир
    Сервісні зони
    Київ
    адреса
    Глазунова, 3
    00000 Київ
    Україна
    +380-999027019 design-lh.com/m
    Правове розкриття інформації

    Киев, ул. Глазунова, 3, офис 1.

    +38 099 902 70 19

    Відгуки

    Stanislav Fateyev
    близько 4 року потому
    Artem G
    більше 3 року потому
    Ярослав Joke
    більше 3 року потому
    Показати всi 5 відгуки
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      Ні, дякую