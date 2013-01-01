Студия дизайна Legendary Home работает с 2013 года. Мы – это команда из 15 специалистов в различных сферах: в дизайне, планировках, чертежной документации, подборе материалов, ведению проектов ремонта, закупках.
За 2018 и 2019 года через нашу студию прошло 43 объекта: коттеджи, квартиры, офисы, рестораны.
При работе с нами вы получаете:
- Варианты планировок.
- Концепцию дизайна.
- Реалистичные 3D изображения каждого помещения со всех ракурсов. Мы учитываем реализуемые технические решения, ценовой диапазон, эргономику.
- Полный пакет чертежной документации для строительной бригады. Для квартиры, например, это более 25 страниц чертежей со всеми развертками.
- Таблицу подборов и закупок. По ней моно ориентироваться, что и на какой стадии необходимо приобретать.
- Файлы с подборами всех элементов дизайна. Для квартиры, например, это более 130 единиц.
- Мониторинг цен, выбор поставщиков и подрядчиков, организация оплат и доставки.
- Послуги
- дизайн интерьеров і дизайн квартир
- Сервісні зони
- Київ
- адреса
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Глазунова, 3
00000 Київ
Україна
+380-999027019 design-lh.com/m
Правове розкриття інформації
Киев, ул. Глазунова, 3, офис 1.
+38 099 902 70 19