Мы создаем стильные, лаконичные и функциональные интерьеры, уделяя особое внимание деталям и современным технологиям. Квадрат за квадратом мы строим новые пространства. Пространства, в которых хочется жить. Обратившись в студию дизайна интерьеров KT-Studio, Вы получаете полный дизайн-проект помещений (дизайн интерьера ресторана, офиса, дома или квартиры), который включает как техническую часть, так и высококачественную 3D визуализацию или Скетч для понимания конечного результата.Наша основная цель — Ваше удовлетворение результатом.