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KT-Studio
Дизайнери та декоратори інтер'єру в Київ
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    KT-Studio
    KT-Studio
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    Мы создаем стильные, лаконичные и функциональные интерьеры, уделяя особое внимание деталям и современным технологиям. Квадрат за квадратом мы строим новые пространства. Пространства, в которых хочется жить. Обратившись в студию дизайна интерьеров KT-Studio, Вы получаете полный дизайн-проект помещений (дизайн интерьера ресторана, офиса, дома или квартиры), который включает как техническую часть, так и высококачественную 3D визуализацию или Скетч для понимания конечного результата.Наша основная цель — Ваше удовлетворение результатом.

    Послуги
    • дизайн интерьера
    • планировочное решение
    • 3Д визуализация
    • авторский надзор
    Сервісні зони
    Київ
    адреса
    03110 Київ
    Україна
    +380-684250385 kt-studio.com.ua
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