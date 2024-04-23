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Design studio Airstraus
Дизайнери та декоратори інтер'єру в Kíev, Україна
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Проекти

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    • Appartement, Design studio Airstraus Design studio Airstraus Кухня
    Appartement, Design studio Airstraus Design studio Airstraus Кухня
    Appartement, Design studio Airstraus Design studio Airstraus Вітальня
    +13
    Appartement
    mirrors, Design studio Airstraus Design studio Airstraus Вітальня Дерево Дерев'яні
    mirrors, Design studio Airstraus Design studio Airstraus
    mirrors, Design studio Airstraus Design studio Airstraus
    +9
    mirrors

    Наша компания создана людьми, имеющими очень большой опыт в создании

    интерьеров и их реализации . Главная идея компании - создание

    атмосферных пространств , легких и эргономичных , в которых современные

    жители каменных джунглей мегаполиса найдут умиротворение и гармонию. Для

    нас Ваш интерьер - это прежде всего зона комфорта и релакса. Особое

    внимание мы уделяем концепции организации пространства, игры света и

    цветовым решениям.

    Послуги
    • Дизайн-проект
    • послуги генпідряду
    • інжиніринг
    • авторський нагляд
    Сервісні зони
    Київ і Kíev, Україна
    адреса
    Алішера Навої 69
    02130 Kíev
    Україна
    +380-674661971 www.airstraus.com
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