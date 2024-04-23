Наша компания создана людьми, имеющими очень большой опыт в создании
интерьеров и их реализации . Главная идея компании - создание
атмосферных пространств , легких и эргономичных , в которых современные
жители каменных джунглей мегаполиса найдут умиротворение и гармонию. Для
нас Ваш интерьер - это прежде всего зона комфорта и релакса. Особое
внимание мы уделяем концепции организации пространства, игры света и
цветовым решениям.
- Послуги
- Дизайн-проект
- послуги генпідряду
- інжиніринг
- авторський нагляд
- Сервісні зони
- Київ і Kíev, Україна
- адреса
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Алішера Навої 69
02130 Kíev
Україна
+380-674661971 www.airstraus.com