Команде профессионалов нашей компании под силу изготовить натяжные потолки любой сложности оперативно, надежно и качественно. Мы предоставляем 12-летнюю гарантию на наши материалы.

Мы всегда учитываем потребности наших клиентов и готовы работать над новыми проектами. В работе мы, прежде всего, ценим качество и профессионализм, что позволяет нам оставаться востребованными среди клиентов с самыми разными потребностями. Ознакомиться с актуальными предложениями можно на нашем официальном сайте potolkov.com. Преимущества нашей компании перед конкурентами заключаются в том, что мы работаем абсолютно всеми методами крепления, а также используем самый лучший - Clipso. Этот метод использует самые современные технологии. Уникальность его заключается в том, что при монтаже не предусмотрено образование щелей, поэтому использование декоративного плинтуса или маскировочной вставки нецелесообразно; не требует длительной подготовки полотна, через час полотно готово к монтажу; обеспечивает самую большую степень натяжения полотна - до 15%, что позволяет избежать провисания, как в других методах крепления ; высота настенного профиля -2см, потолочного - 0, 5 см, благодаря чему этот метод позволяет максимально сохранить высоту вашего потолка; возможность многократного демонтажа-монтажа полотна в случае затопления или ремонта проводки. На сегодняшний день очень мало специалистов владеют этим методом, хотя на данный момент, он является самым лучшим. Также наша компания предоставляет гарантию на материал производства Франции, Германии и Бельгии- 12 лет и самую большую гарантию на работу- 5 лет. Наши полотна экологически чистые, прошли СЭС, разрешены к использованию в жилых, детских и медицинских учреждениях. Наш адрес: Берковецкая 6 В