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Design Studio Katherina Gottschalk
Дизайнери в Одесса
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Проекти

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    • Design Project July, Design Studio Katherina Gottschalk Design Studio Katherina Gottschalk Вітальня Дерево Дерев'яні
    Design Project July, Design Studio Katherina Gottschalk Design Studio Katherina Gottschalk Вітальня Дерево Дерев'яні
    Design Project July, Design Studio Katherina Gottschalk Design Studio Katherina Gottschalk Вітальня Дерево Дерев'яні
    +7
    Design Project July
    Послуги
    • Дизайн интерьера квартир и домов
    • ландшафтный дизайн-проект
    • эскизный проект дома
    • авторский надзор
    • дизайн под ключ
    • сопровождение дизайнера
    • комплектация
    • перепланировки
    • Ландшафтный дизайн
    • Эскизный проект дома
    • Авторский надзор
    • Дизайн под ключ
    • Комплектация
    • перепланировка
    • Дизайн интерьера квартир
    • дизайн интерьера дома
    • Показати всi 16 послуги
    Сервісні зони
    • Житомир
    • Одесса
    • Киев
    • Хмельницкий
    • Ровно
    • Львов
    • Днепропетровск
    • Москва
    • Питер
    • Ростов
    • Россия
    • Украина
    • Показати всi 12 зони обслуговування
    адреса
    10001 Одесса
    Україна
    +380-675556655 www.facebook.com/katherinagottschalk
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