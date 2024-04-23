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- Дизайн интерьера квартир и домов
- ландшафтный дизайн-проект
- эскизный проект дома
- авторский надзор
- дизайн под ключ
- сопровождение дизайнера
- комплектация
- перепланировки
- Ландшафтный дизайн
- Эскизный проект дома
- Авторский надзор
- Дизайн под ключ
- Комплектация
- перепланировка
- Дизайн интерьера квартир
- дизайн интерьера дома
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- адреса
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10001 Одесса
Україна
+380-675556655
www.facebook.com/katherinagottschalk