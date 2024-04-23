Привіт, я Марина. Я працюю дизайнером інтер'єру, починаючи з 2012 року і я є засновником студії дизайну Мак Дизайн https://makdesign.com.ua/. За час нашої роботи ми створили більш ніж 70 чудових інтер’єрів для людей з різних куточків України. Наша команда спеціалізується переважно на інтер’єрах житлових приміщень (квартири та будинки).

Окрім того, я веду свій авторський блог «Ремонт очима дизайнера» https://makdesign.com.ua/blog/, в якому ділюсь власними ідеями та практичним досвідом з питань влаштування комфортного і красивого житла.