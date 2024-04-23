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Марина Янченкова
Медіа та блогери в Київ
Огляд 2Проекти (2) 17Iдеябуки (17)
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    • Дизайн інтер'єру будинку в стилі мінімалізм, Марина Янченкова Марина Янченкова Вітальня
    Дизайн інтер'єру будинку в стилі мінімалізм
    Дизайн інтер'єру двокімнатної квартири в стилі мінімалізм, Київ , Марина Янченкова Марина Янченкова Кухня Дерево Дерев'яні
    Дизайн інтер'єру двокімнатної квартири в стилі мінімалізм, Київ , Марина Янченкова Марина Янченкова Кухня Дерево Дерев'яні
    Дизайн інтер'єру двокімнатної квартири в стилі мінімалізм, Київ , Марина Янченкова Марина Янченкова Кухня
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    Дизайн інтер'єру двокімнатної квартири в стилі мінімалізм, Київ

    Привіт, я Марина. Я працюю дизайнером інтер'єру, починаючи з 2012 року і я є засновником студії дизайну Мак Дизайн https://makdesign.com.ua/. За час нашої роботи ми створили більш ніж 70 чудових інтер’єрів для людей з різних куточків України. Наша команда спеціалізується переважно на інтер’єрах житлових приміщень (квартири та будинки).

    Окрім того, я веду свій авторський блог «Ремонт очима дизайнера» https://makdesign.com.ua/blog/, в якому ділюсь власними ідеями та практичним досвідом з питань влаштування комфортного і красивого житла.   

    Послуги
    дизайн інтер'єру
    Сервісні зони
    Україна і Київ
    адреса
    Малиновського, 13
    04212 Київ
    Україна
    +380-508252946 makdesign.com.ua
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