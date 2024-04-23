Студія EDS (Exclusive Design Solutions) - орієнтована на ексклюзивні дизайнерські рішення в інтер’єрі (кафе, ресторанів, квартир, приватних будинків, офісів та ін.) у всіх містах України.

Цікавиться сучасними тенденціями у світовому дизайні, які реалізовує у своїх проектах поєднуючи функціональність, практичність і комфорт.

Актуальна кольорова палітра, новинки дизайну меблювання, способи компонування функціональних зон в просторі, безліч варіантів декорування – все це та багато іншого, ми втілюємо в життя будь-якого приміщення!

Для нас важливо зрозуміти індивідуальність кожного Замовника. Створити для нього естетичний простір комфорту та відпочинку, в якому він відчуватиме вираження свого внутрішнього Я.