Ваш браузер застарілий.

Щоб отримати кращий досвід роботи з нашими дизайнами, завантажте інші браузери безкоштовно. Просто натисніть на значок!

Приміщення
фахівці
Журнал
DIY
Стати фахiвцем
Преміум
Вийти з аккаунта
<q class='-first'>EDS</q> Exclusive Design Solutions
Дизайнери та декоратори інтер'єру в Київ
Огляд 1Проекти (1) 0Iдеябуки (0)
Відгуки (0)
edit edit in admin вимагає огляд Новий проект
вимагає огляд Редагувати профіль

Проекти

Новий проект
  • Вперед Преміум
    • З двух в одну, "EDS" Exclusive Design Solutions 'EDS' Exclusive Design Solutions Дитяча кімната
    З двух в одну, "EDS" Exclusive Design Solutions 'EDS' Exclusive Design Solutions Кухонні прилади
    З двух в одну, "EDS" Exclusive Design Solutions 'EDS' Exclusive Design Solutions Вбудовані кухні
    +6
    З двух в одну

    Студія EDS (Exclusive Design Solutions)  - орієнтована на ексклюзивні дизайнерські рішення в інтер’єрі (кафе, ресторанів, квартир, приватних будинків, офісів та ін.) у всіх містах України.

    Цікавиться сучасними тенденціями у світовому дизайні, які реалізовує у своїх проектах поєднуючи функціональність, практичність і комфорт.

    Актуальна кольорова палітра, новинки дизайну меблювання, способи компонування функціональних зон в просторі, безліч варіантів декорування – все це та багато іншого, ми втілюємо  в життя будь-якого приміщення!

    Для нас важливо зрозуміти індивідуальність кожного Замовника. Створити для нього естетичний простір комфорту та відпочинку, в якому він відчуватиме вираження свого внутрішнього Я.  

    Послуги
    Дизайн інтер'єру
    Сервісні зони
    Київ
    адреса
    10008 Київ
    Україна
    +380-939774418 e-d-s.com.ua
      Add SEO element

      homify - змініть свій будинок

      4.5

      Переглядайте мільйони фотографій за допомогою програми homify!

      СКАЧАТИ БЕЗКОШТОВНО APP
      Ні, дякую