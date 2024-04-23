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SKRIN дизайн-студия
Дизайнери та декоратори інтер'єру в Киев
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    • Наша студия предоставляет услуги по разработке архитектурного дизайна интерьеров жилых, общественных, коммерческих помещений во всех проявлениях современного дизайна.

    Предоставляем полный комплекс услуг от разработки концепции и проекта до его полной реализации со всей комплектацией мебелью и необходимым оборудованием согласно проекту.

    Послуги
    • дизайн интерьера квартир
    • дизайн интерьера офисов
    • дизайн интерьера домов
    • дизайн жилых и коммерческих интерьеров
    • авторское сопровождение
    • дизайн интерьера под ключ
    Сервісні зони
    Киев
    адреса
    ул. Сверстюка 19
    0000 Киев
    Україна
    +380-978412553 skrin.com.ua
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