Наша студия предоставляет услуги по разработке архитектурного дизайна интерьеров жилых, общественных, коммерческих помещений во всех проявлениях современного дизайна.
Предоставляем полный комплекс услуг от разработки концепции и проекта до его полной реализации со всей комплектацией мебелью и необходимым оборудованием согласно проекту.
- Послуги
- дизайн интерьера квартир
- дизайн интерьера офисов
- дизайн интерьера домов
- дизайн жилых и коммерческих интерьеров
- авторское сопровождение
- дизайн интерьера под ключ
- Сервісні зони
- Киев
- адреса
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ул. Сверстюка 19
0000 Киев
Україна
+380-978412553 skrin.com.ua