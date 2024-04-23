Ми - творчий колектив професіоналів, які люблять свою справу і здатні перетворити звичайне приміщення в унікальне арт-простір! МИ ПРОПОНУЄМО ВАМ: • Дизайн інтер'єру квартир, будинків, офісів, салонів краси, фітнес-центрів, ресторанів, готелів, магазинів, і будь-яких інших приміщень. • Ремонт під ключ. • Авторський нагляд за ремонтними роботами. • Допомога у виборі всього необхідного для інтер'єру: матеріалів, меблів та декору.