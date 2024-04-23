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Artlike
Дизайнери та декоратори інтер'єру в Київ
Огляд 3Проекти (3) 0Iдеябуки (0)
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Проекти

Новий проект
  • Вперед Преміум
    • Дизайн дворівневої квартири в стилі Лофт в м. Київ (81 кв. м), Artlike Artlike Вітальня
    Дизайн дворівневої квартири в стилі Лофт в м. Київ (81 кв. м), Artlike Artlike Вітальня
    Дизайн дворівневої квартири в стилі Лофт в м. Київ (81 кв. м), Artlike Artlike Коридор
    +1
    Дизайн дворівневої квартири в стилі Лофт в м. Київ (81 кв. м)
    Дизайн проект Дуплексу в Скандинавському стилі в с. Гатне (137 кв. м), Artlike Artlike Вітальня
    Дизайн проект Дуплексу в Скандинавському стилі в с. Гатне (137 кв. м), Artlike Artlike Кухня
    Дизайн проект Дуплексу в Скандинавському стилі в с. Гатне (137 кв. м), Artlike Artlike Дитяча кімната
    +1
    Дизайн проект Дуплексу в Скандинавському стилі в с. Гатне (137 кв. м)
    Дизайн проект в сучасному стилі м. Чернігів (117 кв. м), Artlike Artlike Вітальня
    Дизайн проект в сучасному стилі м. Чернігів (117 кв. м), Artlike Artlike Вітальня
    Дизайн проект в сучасному стилі м. Чернігів (117 кв. м), Artlike Artlike Кухня
    +1
    Дизайн проект в сучасному стилі м. Чернігів (117 кв. м) 
    Ми - творчий колектив професіоналів, які люблять свою справу і здатні перетворити звичайне приміщення в унікальне арт-простір!



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• Дизайн інтер'єру квартир, будинків, офісів, салонів краси, фітнес-центрів, ресторанів, готелів, магазинів, і будь-яких інших приміщень.

• Ремонт під ключ.

• Авторський нагляд за ремонтними роботами.

• Допомога у виборі всього необхідного для інтер'єру: матеріалів, меблів та декору.
    Послуги
    Дизайн інтер'єру і Ремонт під ключ
    Сервісні зони
    Київ
    адреса
    04107 Київ
    Україна
    +380-975741416 www.artlike.com.ua
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