Ми - творчий колектив професіоналів, які люблять свою справу і здатні перетворити звичайне приміщення в унікальне арт-простір! МИ ПРОПОНУЄМО ВАМ: • Дизайн інтер'єру квартир, будинків, офісів, салонів краси, фітнес-центрів, ресторанів, готелів, магазинів, і будь-яких інших приміщень. • Ремонт під ключ. • Авторський нагляд за ремонтними роботами. • Допомога у виборі всього необхідного для інтер'єру: матеріалів, меблів та декору.
- Послуги
- Дизайн інтер'єру і Ремонт під ключ
- Сервісні зони
- Київ
- адреса
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04107 Київ
Україна
+380-975741416 www.artlike.com.ua