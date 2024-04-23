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Porta Rossa
Сучасна класика – це стиль, який створювався поступово та природно. Він сформувався відповідно до ритму життя ХХІ сторіччя та технічних засобів, що з’явились в наших домах. Зараз він користується великим попитом. І не дивно.
Спальня – це особливе місце в домі. Саму тут ми відпочиваємо та набираємось сил. Ніякої бурхливої діяльності, тільки спокій та затишок. Тому дизайн цієї кімнати, з одного боку, створити набагато простіше, ніж в інших приміщеннях.
Ці пудрові інтер'єри запам’ятовуються своєю ніжністю та свіжістю. В них гармонійно та зі смаком поєднуються як кольори, так і різні стилі. Подивімось, як саме можна побудувати дизайн на світлих пудових відтінках.
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