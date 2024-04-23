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Дизайн студія <q>Porta Rossa</q>
Дизайнери та декоратори інтер'єру в Київ
Огляд 11Проекти (11) 0Iдеябуки (0)
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Проекти

Новий проект
  • Вперед Преміум
    • Квартира в ЖК "NEW YORK Concept House", Дизайн студія "Porta Rossa" Дизайн студія 'Porta Rossa' Вітальня
    Квартира в ЖК "NEW YORK Concept House", Дизайн студія "Porta Rossa" Дизайн студія 'Porta Rossa' Вітальня
    Квартира в ЖК "NEW YORK Concept House", Дизайн студія "Porta Rossa" Дизайн студія 'Porta Rossa' Вітальня
    +16
    Квартира в ЖК "NEW YORK Concept House"
    Приватный будинок в с. с. Петропавлівська Борщагівка, Дизайн студія "Porta Rossa" Дизайн студія 'Porta Rossa' Кухня
    Приватный будинок в с. с. Петропавлівська Борщагівка, Дизайн студія "Porta Rossa" Дизайн студія 'Porta Rossa' Кухня
    Приватный будинок в с. с. Петропавлівська Борщагівка, Дизайн студія "Porta Rossa" Дизайн студія 'Porta Rossa' Кухня
    +11
    Приватный будинок в с. с. Петропавлівська Борщагівка
    Приватный будинок в с. Кюрківщина, Дизайн студія "Porta Rossa" Дизайн студія 'Porta Rossa' Кухня
    Приватный будинок в с. Кюрківщина, Дизайн студія "Porta Rossa" Дизайн студія 'Porta Rossa' Кухня
    Приватный будинок в с. Кюрківщина, Дизайн студія "Porta Rossa" Дизайн студія 'Porta Rossa' Вітальня
    +27
    Приватный будинок в с. Кюрківщина
    Приватный будинок в с. Крюківщина, Дизайн студія "Porta Rossa" Дизайн студія 'Porta Rossa' Вітальня
    Приватный будинок в с. Крюківщина, Дизайн студія "Porta Rossa" Дизайн студія 'Porta Rossa' Вітальня
    Приватный будинок в с. Крюківщина, Дизайн студія "Porta Rossa" Дизайн студія 'Porta Rossa' Вітальня
    +16
    Приватный будинок в с. Крюківщина
    Квартира в м. Київ, ЖК Новопечерські Липки, Дизайн студія "Porta Rossa" Дизайн студія 'Porta Rossa' Вітальня
    Квартира в м. Київ, ЖК Новопечерські Липки, Дизайн студія "Porta Rossa" Дизайн студія 'Porta Rossa' Вітальня
    Квартира в м. Київ, ЖК Новопечерські Липки, Дизайн студія "Porta Rossa" Дизайн студія 'Porta Rossa' Вітальня
    +8
    Квартира в м. Київ, ЖК Новопечерські Липки
    Квартира в м. Київ, вул. Дмитрівська, Дизайн студія "Porta Rossa" Дизайн студія 'Porta Rossa' Кухня
    Квартира в м. Київ, вул. Дмитрівська, Дизайн студія "Porta Rossa" Дизайн студія 'Porta Rossa' Кухня
    Квартира в м. Київ, вул. Дмитрівська, Дизайн студія "Porta Rossa" Дизайн студія 'Porta Rossa' Вітальня
    +4
    Квартира в м. Київ, вул. Дмитрівська
    Показати всi 11 проекти
    Послуги
    • 3D Візуалізація
    • Технічна документація
    • Авторський нагляд
    Сервісні зони
    Київ
    адреса
    Проспект Перемоги 118, офіс 203
    03115 Київ
    Україна
    +380-958255106 www.portarossa.design

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