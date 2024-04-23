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FOREST DESIGN
Архітектори інтер'єру в Одесса
Огляд 3Проекти (3) 0Iдеябуки (0)
Відгуки (8)
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Проекти

Новий проект
  • Вперед Преміум
    • MOMOYAMA Ramen bar, FOREST DESIGN FOREST DESIGN Комерційні приміщення
    MOMOYAMA Ramen bar, FOREST DESIGN FOREST DESIGN Комерційні приміщення
    MOMOYAMA Ramen bar, FOREST DESIGN FOREST DESIGN Комерційні приміщення
    +10
    MOMOYAMA Ramen bar
    Forest mosaic, FOREST DESIGN FOREST DESIGN Вітальня
    Forest mosaic, FOREST DESIGN FOREST DESIGN Вітальня
    Forest mosaic, FOREST DESIGN FOREST DESIGN Вітальня
    +14
    Forest mosaic
    Дизайн интерьера Одесса, FOREST DESIGN FOREST DESIGN Спальня
    Дизайн интерьера Одесса, FOREST DESIGN FOREST DESIGN Ванна кімната
    Дизайн интерьера Одесса, FOREST DESIGN FOREST DESIGN Ванна кімната
    +7
    Дизайн интерьера Одесса
    Студия дизайна и проектирования Forest Design занимается разработкой проектов дизайна интерьера жилых и нежилых помещений с реализацией под ключ.Наши проекты разработаны с учетом конструктивных особенностей объектов, месторасположения в архитектурной среде, освещения и внимательного отношения к пожеланиям заказчиков.Большое значение мы уделяем деталям, максимально подчеркивающим индивидуальный характер интерьера. Авторские изделия разрабатываются в единственном экземпляре.Реализация проектов компанией Forest Design позволяет получить качественный и детально проработанный результат в утвержденные сроки.
    Послуги
    • дизайн интерьера
    • архитектурный дизайн
    • авторский надзор
    • комплектация проектов
    • комплексная реализация проектов
    Сервісні зони
    весь мир
    адреса
    Генуэзская
    65000 Одесса
    Україна
    +380-687782112 www.forestdesign.studio
    Правове розкриття інформації

    Одесса, ул. Генуэзская, 5

    Відгуки

    Alex Noio
    Унікальна студія з автентичним підходом, авторськими ілюстраціями і глибоким інженерним аналізом. Окремий, цікавий досвід працювати з ними в колаборації.
    близько 3 року потому
    Oleksiy Rabomizo
    На жаль, потрібно визнати, що припустилися величезної помилки зв'язавшись з ними при дизайні будинку. Хамство почалося через два тижні в вайбер групі коли ти пишеш, що одна із запропонованих плиток не підходить, а у відповідь "ми так будемо шукати голку в стозі сіна" і все в такому дусі, а як же 3 вараінта за договором, яких між іншим не було ні на одному етапі. Аня самоудалілась від спілкування повністю, а з Андрія парламентер ніякої - не було жодної розмови, який не виставляв би його як неадеквату і людини нерозуміючого про що говорить і про що домовлялися (путаеться в термінології). У перший раз, коли Андрій заявив про готовність проекту і передав його в роздрукований вигляді, в проетке було знайдено багато помилок (2 пунтку за проектом взагалі не зробили, 3 недоробили, а в тих пунктах що зробили багато недоліків і недбалості). Далі було нелегче з "професіоналами" доробляти .... 😓 Ми вже змирилися з тим що потрапили і потрібно постаратися отримати від них хоч щось (дуже шкода витраченого часу). Так що якщо комусь потрібно хамство за ваші ж гроші то це саме до них.
    близько 3 року потому
    Алена Паладичук
    Всім привіт! Хлопці, велике вам спасибі за вашу роботу, ви молодці. Дуже приємно було побачити непідробне почуття смаку і гармонії. Залишайтеся такими ж іскрометні і радуйте своїми проектами!
    близько 3 року потому
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