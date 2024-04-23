Студия дизайна и проектирования Forest Design занимается разработкой проектов дизайна интерьера жилых и нежилых помещений с реализацией под ключ.Наши проекты разработаны с учетом конструктивных особенностей объектов, месторасположения в архитектурной среде, освещения и внимательного отношения к пожеланиям заказчиков.Большое значение мы уделяем деталям, максимально подчеркивающим индивидуальный характер интерьера. Авторские изделия разрабатываются в единственном экземпляре.Реализация проектов компанией Forest Design позволяет получить качественный и детально проработанный результат в утвержденные сроки.
- Послуги
- дизайн интерьера
- архитектурный дизайн
- авторский надзор
- комплектация проектов
- комплексная реализация проектов
- Сервісні зони
- весь мир
- адреса
-
Генуэзская
65000 Одесса
Україна
+380-687782112 www.forestdesign.studio
Правове розкриття інформації