Auroom-desig, динамично развивающаяся компания, предоставляющая услуги на рынке дизайна интерьеров, архитектурных и планировочных решений, в соответствии с самыми новыми тенденциями в данной области. Команда профессиональных дизайнеров и инженеров выполнит Ваш заказ качественно и в самые короткие сроки
- Послуги
- Разаработка дизайн-проектов коммерческой недвижимости
- аргономика помещения
- перепланировки
- визуализации.
- Сервісні зони
- Київ
- адреса
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Велика Васильківська, 7
03040 Київ
Україна
+380-674402359 www.auroom-design.com
Правове розкриття інформації
Kiev, Ukraine