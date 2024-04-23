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Auroom-design
Архітектори інтер'єру в Київ
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Проекти

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    • Салон з продажу агротехніки, Auroom-design Auroom-design Офіс MDF
    Салон з продажу агротехніки, Auroom-design Auroom-design Офіс MDF
    Салон з продажу агротехніки

    Auroom-desig, динамично развивающаяся компания, предоставляющая услуги на рынке дизайна интерьеров, архитектурных и планировочных решений, в соответствии с самыми новыми тенденциями в данной области. Команда профессиональных дизайнеров и инженеров выполнит Ваш заказ качественно и в самые короткие сроки

    Послуги
    • ​Разаработка дизайн-проектов коммерческой недвижимости
    • аргономика помещения
    • перепланировки
    • визуализации.
    Сервісні зони
    Київ
    адреса
    Велика Васильківська, 7
    03040 Київ
    Україна
    +380-674402359 www.auroom-design.com
    Правове розкриття інформації

    Kiev, Ukraine

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