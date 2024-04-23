Як створити інтер’єр в індустріальному стилі?

Стиль лофт бере свій початок з індустріальних кварталів Нью-Йорку, коли в 1940 роках багато горішніх приміщень фабрик почати використовувати як творчі майстерні. Пізніше такі приміщення стали більш облаштованими та модними.

Читати далі