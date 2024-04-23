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Легкий та сонячний інтер’єр дозволяє сповна насолодитись найсвітлішою та найяскравішою порою року, літом. Щоб наповнити свій дім новим ковтком свіжості, не обов’язково робити докорінні зміни в інтер’єрі.
Стиль лофт бере свій початок з індустріальних кварталів Нью-Йорку, коли в 1940 роках багато горішніх приміщень фабрик почати використовувати як творчі майстерні. Пізніше такі приміщення стали більш облаштованими та модними.
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