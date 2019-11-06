Студия Белик - это профессиональный дизайн интерьера в Киеве, создаваемый персонально под каждого заказчика. Компания работает на рынке оформления помещений жилого и коммерческого назначения более 10 лет. За это время сформировался эффективный коллектив специалистов разного профиля – дизайнеров, программистов, инженеров-проектировщиков, менеджеров-управленцев. Каждый сотрудник работает над конкретно поставленной задачей, соответствующей его специализации, знаниям и навыкам. Оригинальный дизайн квартир в Киеве создаётся по следующим правилам: • точные обмеры всех помещений вне зависимости от наличия плана БТИ или застройщика; • предоставление заказчику анкеты, позволяющей дизайнеру узнать основные практически запросы и эстетические предпочтения владельца помещения и его семьи; • заключение письменного договора со сроками, обязанностями и правами сторон, графиком оплаты и общей стоимостью работы; • изготовление максимального набора рабочей документации, включая эскизы, чертежи, объёмные чёрно-белые и цветные визуализации, расчёты, сметы, перечень оборудования и мебели, общее оглавление; • ответственная поэтапная работа с предоставлением результатов согласно договорным срокам; • постоянная связь с заказчиком с ответами на любые вопросы, а при необходимости – личная встреча; • разработка персонализированных оригинальных решений под конкретные возможности помещения и запросы клиентов; • творческая работа с полной отдачей, которая приносит удовольствие всем участникам этого непростого, но увлекательного процесса Отдельная услуга – это авторский надзор над соблюдением всех положений разработанной рабочей документации во время строительных работ и обустройства интерьера. В этом случае дизайнер лично присутствует на объекте, контролируя все важные операции и внося необходимые поправки. Продуктивное взаимодействие с бригадиром ремонтников предоставляет возможность избежать серьёзных ошибок и воплотить все согласованные с заказчиком детали на практике. Личная помощь в приобретении необходимых материалов, оборудования и мебельных изделий – ещё один бесспорный плюс авторского надзора. Заказать дизайн интерьера в Студии Белик могут не только жители Киева, но и собственники квартир и домов других городов. Для этого достаточно заполнить заявку и выслать на электронную почту точный план помещения с обмерами, которые должны быть сделаны согласно предоставляемой видео инструкции. Все вопросы можно решать в дистанционном формате. Готовый дизайнерский проект предоставляется в цифровом и бумажном варианте. Компания имеет богатый положительный опыт в разработке дизайна квартиры или дома в удалённом режиме. Обширное портфолио с примерами готовых работ, многочисленные отзывы благодарных заказчиков, впечатляющий список солидных компаний, доверивших оформление объектов именно этой Студии дизайна интерьера. Все эти убедительные аргументы позволяют дизайнерскому бюро Белик успешно продвигаться на столичном рынке с его высокими требованиями и жесткой конкуренцией.

Послуги дизайн интерьера Сервісні зони Киев і Украина адреса пр.Мира, 4

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Україна

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