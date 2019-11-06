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Студия дизайна интерьера квартир в Киеве belik.ua
Архітектори інтер'єру в Киев, Украина
Огляд 64Проекти (64) 0Iдеябуки (0)
Відгуки (38)
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Проекти

Новий проект
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    • VP90, Студия дизайна интерьера квартир в Киеве belik.ua Студия дизайна интерьера квартир в Киеве belik.ua Вітальня
    VP90, Студия дизайна интерьера квартир в Киеве belik.ua Студия дизайна интерьера квартир в Киеве belik.ua Кухня
    VP90, Студия дизайна интерьера квартир в Киеве belik.ua Студия дизайна интерьера квартир в Киеве belik.ua Вітальня
    +7
    VP90
    VF81, Студия дизайна интерьера квартир в Киеве belik.ua Студия дизайна интерьера квартир в Киеве belik.ua Вітальня
    VF81, Студия дизайна интерьера квартир в Киеве belik.ua Студия дизайна интерьера квартир в Киеве belik.ua Вітальня
    VF81, Студия дизайна интерьера квартир в Киеве belik.ua Студия дизайна интерьера квартир в Киеве belik.ua Спальня
    +7
    VF81
    UV81, Студия дизайна интерьера квартир в Киеве belik.ua Студия дизайна интерьера квартир в Киеве belik.ua Коридор
    UV81, Студия дизайна интерьера квартир в Киеве belik.ua Студия дизайна интерьера квартир в Киеве belik.ua Кухня
    UV81, Студия дизайна интерьера квартир в Киеве belik.ua Студия дизайна интерьера квартир в Киеве belik.ua Вітальня
    +7
    UV81
    UV75, Студия дизайна интерьера квартир в Киеве belik.ua Студия дизайна интерьера квартир в Киеве belik.ua Вітальня
    UV75, Студия дизайна интерьера квартир в Киеве belik.ua Студия дизайна интерьера квартир в Киеве belik.ua Вітальня
    UV75, Студия дизайна интерьера квартир в Киеве belik.ua Студия дизайна интерьера квартир в Киеве belik.ua Кухня
    +7
    UV75
    UV66, Студия дизайна интерьера квартир в Киеве belik.ua Студия дизайна интерьера квартир в Киеве belik.ua Ванна кімната
    UV66, Студия дизайна интерьера квартир в Киеве belik.ua Студия дизайна интерьера квартир в Киеве belik.ua Кухня
    UV66, Студия дизайна интерьера квартир в Киеве belik.ua Студия дизайна интерьера квартир в Киеве belik.ua Кухня
    +9
    UV66
    TV62, Студия дизайна интерьера квартир в Киеве belik.ua Студия дизайна интерьера квартир в Киеве belik.ua Коридор
    TV62, Студия дизайна интерьера квартир в Киеве belik.ua Студия дизайна интерьера квартир в Киеве belik.ua Кухня
    TV62, Студия дизайна интерьера квартир в Киеве belik.ua Студия дизайна интерьера квартир в Киеве belik.ua Кухня
    +7
    TV62
    Показати всi 64 проекти
    Студия Белик - это профессиональный дизайн интерьера в Киеве, создаваемый персонально под каждого заказчика. Компания работает на рынке оформления помещений жилого и коммерческого назначения более 10 лет. За это время сформировался эффективный коллектив специалистов разного профиля – дизайнеров, программистов, инженеров-проектировщиков, менеджеров-управленцев. Каждый сотрудник работает над конкретно поставленной задачей, соответствующей его специализации, знаниям и навыкам. Оригинальный дизайн квартир в Киеве создаётся по следующим правилам: • точные обмеры всех помещений вне зависимости от наличия плана БТИ или застройщика; • предоставление заказчику анкеты, позволяющей дизайнеру узнать основные практически запросы и эстетические предпочтения владельца помещения и его семьи; • заключение письменного договора со сроками, обязанностями и правами сторон, графиком оплаты и общей стоимостью работы; • изготовление максимального набора рабочей документации, включая эскизы, чертежи, объёмные чёрно-белые и цветные визуализации, расчёты, сметы, перечень оборудования и мебели, общее оглавление; • ответственная поэтапная работа с предоставлением результатов согласно договорным срокам; • постоянная связь с заказчиком с ответами на любые вопросы, а при необходимости – личная встреча; • разработка персонализированных оригинальных решений под конкретные возможности помещения и запросы клиентов; • творческая работа с полной отдачей, которая приносит удовольствие всем участникам этого непростого, но увлекательного процесса Отдельная услуга – это авторский надзор над соблюдением всех положений разработанной рабочей документации во время строительных работ и обустройства интерьера. В этом случае дизайнер лично присутствует на объекте, контролируя все важные операции и внося необходимые поправки. Продуктивное взаимодействие с бригадиром ремонтников предоставляет возможность избежать серьёзных ошибок и воплотить все согласованные с заказчиком детали на практике. Личная помощь в приобретении необходимых материалов, оборудования и мебельных изделий – ещё один бесспорный плюс авторского надзора. Заказать дизайн интерьера в Студии Белик могут не только жители Киева, но и собственники квартир и домов других городов. Для этого достаточно заполнить заявку и выслать на электронную почту точный план помещения с обмерами, которые должны быть сделаны согласно предоставляемой видео инструкции. Все вопросы можно решать в дистанционном формате. Готовый дизайнерский проект предоставляется в цифровом и бумажном варианте. Компания имеет богатый положительный опыт в разработке дизайна квартиры или дома в удалённом режиме. Обширное портфолио с примерами готовых работ, многочисленные отзывы благодарных заказчиков, впечатляющий список солидных компаний, доверивших оформление объектов именно этой Студии дизайна интерьера. Все эти убедительные аргументы позволяют дизайнерскому бюро Белик успешно продвигаться на столичном рынке с его высокими требованиями и жесткой конкуренцией.
    Послуги
    дизайн интерьера
    Сервісні зони
    Киев і Украина
    адреса
    пр.Мира, 4
    02225 Киев, Украина
    Україна
    +380-961717171 belik.ua
    Правове розкриття інформації

    Украина, Киев, Просп. Мира, 4

    Відгуки

    Antin GL
    Брали все - проєкт, авторський нагдял і бригаду. Не рекомндую, особливо роботу по предоплаті. Затримки по виконанню, зауваужання по роботі виправляють дуже повільно і не завжди із першого разу (особливо після останьої предоплати), неточності в проєкті, незважаючи на предоплату - з'являються суми за роботу яку зробили і тре оплатити постфактум.
    7 місяця потому
    Lola Ralf
    Чітко виконане завдання, дуже гарна робота над проектами двох квартир.
    12 місяця потому
    Антон Чубрик
    Користувалися послугами Belik.ua для проекту двокімнатної квартири 72м.кв. Плюси: Зробили гарний, опрацьований дизайн. Класно працювали з нами, врахували всі побажання, самі генерували та пропонували багато класних ідей. Підлаштувалися під наш графік ремонту, і видавали креслення вчасно, не затримуючи будівельників. Якісний рендер, завдяки якому добре уявляєш собі, що вийде в результаті. Професійне ставлення до нас, у стилі "Клієнт правий, але й ми тут не лаптем ще хлібаємо" - молодці. Мінуси: Дуже поверхневі креслення, яких замало у тому, щоб дати бригадиру і розпочати роботу. Вони мають окрему послугу "Авторський нагляд", яка покриває недоліки креслень. Працюючи з Белик.юа або закладайте цю послугу відразу, або готуйтеся зануритися у захоплюючий світ електричних та водопровідних схем, проектування корпусних меблів та вибору в Епіку речей "ну ось це майже як на візуалізації"
    більше 2 року потому
    Показати всi 38 відгуки
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