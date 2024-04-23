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Виніс з кімнати, і немає його. Потім повернув – і знову яскравий інтер’єр. На кухні, у вітальні, в дитячій та в спальні. Навіть в коридорі. Вони знадобляться всюди.
Яку кольорову гаму вибрати для свого інтер’єру? Якщо ви замислюєтесь над цим питанням, цей ідеабук для вас. Можливо вам подобаються стримані та світлі кольори. Нам теж вони подобаються і ми часто використовуємо їх в своїх інтер’єр…
Сучасна класика – це стиль, який створювався поступово та природно. Він сформувався відповідно до ритму життя ХХІ сторіччя та технічних засобів, що з’явились в наших домах. Зараз він користується великим попитом. І не дивно.
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