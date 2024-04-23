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DEHAUSS
Архітектори в Одесса, Одесская область, Украина
Огляд 7Проекти (7) 0Iдеябуки (0)
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Проекти

Новий проект
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    • STARTIME продюсерский центр талантов, DEHAUSS DEHAUSS Комерційні приміщення
    STARTIME продюсерский центр талантов, DEHAUSS DEHAUSS Комерційні приміщення
    STARTIME продюсерский центр талантов, DEHAUSS DEHAUSS Комерційні приміщення
    +12
    STARTIME продюсерский центр талантов
    Частная квартира со скалой, DEHAUSS DEHAUSS Кухня
    Частная квартира со скалой, DEHAUSS DEHAUSS Вітальня
    Частная квартира со скалой, DEHAUSS DEHAUSS Вітальня
    +7
    Частная квартира со скалой
    Консульство королевства Норвегия в Одессе, DEHAUSS DEHAUSS Комерційні приміщення
    Консульство королевства Норвегия в Одессе, DEHAUSS DEHAUSS Комерційні приміщення
    Консульство королевства Норвегия в Одессе, DEHAUSS DEHAUSS Комерційні приміщення
    +18
    Консульство королевства Норвегия в Одессе
    BIM аудит инженерные сети, DEHAUSS DEHAUSS
    BIM аудит инженерные сети, DEHAUSS DEHAUSS
    BIM аудит инженерные сети, DEHAUSS DEHAUSS
    +3
    BIM аудит инженерные сети
    Замок Монстров, DEHAUSS DEHAUSS Комерційні приміщення
    Замок Монстров, DEHAUSS DEHAUSS Комерційні приміщення
    Замок Монстров, DEHAUSS DEHAUSS Комерційні приміщення
    +17
    Замок Монстров
    Японский дом в Сосновом берегу, DEHAUSS DEHAUSS Будинки
    Японский дом в Сосновом берегу, DEHAUSS DEHAUSS Будинки
    Японский дом в Сосновом берегу, DEHAUSS DEHAUSS Дах
    +2
    Японский дом в Сосновом берегу
    Показати всi 7 проекти
    Особый стиль, который невозможно скопировать, так описывают DEHAUSS Development специалисты и клиенты компании. Архитектура Проекты домов / коттеджей Частные интерьеры Коммерческие здания и объекты Дизайн интерьера Планировочные решения Вот основные направления работы компании DEHAUSS. Все проекты разрабатывает лично Гай Денис Олегович со своими помощниками.
    Послуги
    Проекты домов / коттеджей
    Сервісні зони
    • Ódessa
    • Одесская область
    • Украина
    • Одесса, Одесская область, Украина
    адреса
    Польский спуск 11
    65025 Одесса, Одесская область, Украина
    Україна
    +380-487044448 www.dehauss.ua
    Правове розкриття інформації

    Украина, Одесса, Польский спуск 11, МБЦ2, офис №2. +38048 704 44 48

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