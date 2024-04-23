Особый стиль, который невозможно скопировать, так описывают DEHAUSS Development специалисты и клиенты компании. Архитектура Проекты домов / коттеджей Частные интерьеры Коммерческие здания и объекты Дизайн интерьера Планировочные решения Вот основные направления работы компании DEHAUSS. Все проекты разрабатывает лично Гай Денис Олегович со своими помощниками.
- Послуги
- Проекты домов / коттеджей
- Сервісні зони
- Ódessa
- Одесская область
- Украина
- Одесса, Одесская область, Украина
- адреса
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Польский спуск 11
65025 Одесса, Одесская область, Украина
Україна
+380-487044448 www.dehauss.ua
Правове розкриття інформації
Украина, Одесса, Польский спуск 11, МБЦ2, офис №2. +38048 704 44 48