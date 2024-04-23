Пів року тому затіяли з чоловіком ремонт, квартира однокімнатна і планування ще радянських времен.Послушав поради друзів, ми все ж вирішили звернутися в студію дизайну NewDesign. З огляду на невеликі розміри приміщення, для мене було дуже важливо раціональне використання кожного квадратного метра. Зробивши невелике перепланування, вони зробили з нашої квартири маленький шматочок раю, в який хочеться повертатися знову і знову. Дизайнерські та будівельні роботи були виконані у встановлені терміни, оплата прийнятна. Ми залишилися дуже і дуже задоволені.
Після придбання квартири, назбирав грошей і вирішив зробити нормальна ремонт. Природно вирішив, що й сам "непоганий дизайнер" і на цьому можна заощадити. Але благо дружина не дала мені зробити помилку і відчути себе дизайнером. Вирішили, що наша квартира повинна відрізнятися від стандартних євро ремонтів і краще звернеться до професіоналів. Вибір зупинили на NewDesign і не прогадали. Хлопці молодці та працюють відмінно, провели 3D-моделювання, підібрали оптимальні матеріали та й сам дизайн вища за усілякі похвали. Тепер доходячи собі в квартиру ми з дружиною не можемо натішитися та гостей не соромно запросити.
Компанії NewDesign величезне спасибі і щоб їх креатив не зник ніколи.
Після того як ми з чоловіком робили ремонт у своїй першій квартирі пройшло багато часу, але бажання робити ремонт самим пропало. Тому в новій квартирі ми вирішили робити ремонт за допомогою професіоналів. За порадою наших друзів, ми звернулися в компанію NewDesign - Розумний дизайн інтер'єру. Фахівці компанії нам відразу ж запропонували багато варіантів оформлення інтер'єру, ми навіть не могли відразу визначитися який варіант нам подобається більше. У підсумку, ремонт нам зробили дуже швидко, якісно, прям причепитися ні до чого))) Дякую фахівцям NewDesign за виконану роботу, ми з чоловіком залишилися задоволені! Будемо радити Вас своїм друзям!