Представляємо Вам дизайн студію Юрія Зименка – українську дизайн студію, яка допоможе Вам створити ідеальний інтер'єр для Вашої оселі чи офісу.
Ми спеціалізуємося на створенні індивідуальних та авторських дизайн проектів інтер'єру "під ключ". Наша команда професіоналів готова запропонувати Вам повний спектр послуг від 3D візуалізації проекту до його реалізації.
Ми працюємо з будь-яким бюджетом, і наша мета – надати Вам найкращі варіанти реалізації проекту. На кожному етапі роботи ми гарантуємо авторський супровід, щоб створити ідеальний інтер'єр, який відображає Ваші потреби та смак.
Наша студія створює лише унікальні інтер'єри, які відображають Вашу індивідуальність та стиль. Ми не використовуємо шаблонних рішень - наша мета створити дизайн, який стане відображенням Вашої унікальності.
- Послуги
- Дизайн інтерєру
- Архітектурне проектування
- Дизайн
- Сервісні зони
- Ukraine
- Europe
- USA
- Canada
- Singapore
- Киев
- Украина
- Нагороди компанії
- Студія відзначена престижними нагородами:
- - 2015 році Design Studio of Yuriy Zimenko стала переможцем у міжнародному конкурсі International Property Award – одному з найбільш авторитетних і престижних у сфері нерухомості. Обійшовши безліч гідних конкурентів, українська студія завоювала найвищу нагороду International Property Award – «П'ять зірок» – в сегменті «BEST INTERIOR DESIGN APARTMENT».
- - 2016 році авторитетне міжнародне видавництво ART POWER випускає книгу DESIGN ART OF VILLA 4, куди включені роботи архітектурних і дизайнерських студій з тридцяти країн. Design Studio Yuriy Zimenko увійшла в це число своїм об'єктом «Сірий Горіх», якому в книзі присвячено рекордну кількість сторінок – десять розворотів!
- - 2015 і 2013 року – перемога Design Studio of Yuriy Zimenko у конкурсі ART SPACE.
- - 2018 року участь в Британському интерьерном конкурсі SBID, де увійшов до десятки кращих сучасних інтер'єрів.
- - 2019 року представив на міжнародній арені в Парижі – авторські меблі «Op-Art»
- - 2019 член журі Українського інтер'єрного конкурсу ART SPACE.
- Юрій Зименко є членом журі міжнародного конкурсу Get to the Top, організованого міжнародною Британської асоціації дизайну-SBID.
- - 2019 член журі ELLE Decoration International Design Awards Ukraine 2019. Де будуть розглядатися роботи як українських дизайнерів так і зарубіжних! У конкурсі беруть участь Архітектурні бюро, дизайн студії інтер'єрів, дизайнери предметного дизайну.
- - 2019 року створив персональну лінійку дизайнерських килимів для Шведської компанії Vandra Rugs. Килими будуть представлені в Нью Йорку на виставці меблів і дизайну. Ця колекція килимів від дизайн студії продається по всьому світу.
- - 2020 року Дизайн студія Юрія Зіменко за версією Американського інтернет видання LOVE HAPPENS MAGAZINE увійшла в ТОП 25 дизайн студій світу.
- Показати всi 11 нагороди
- адреса
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бульвар Лесі Українки 11
01133 Киев, Украина
Україна
+380-674463626 zimenko.ua