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Design Studio Yuriy Zimenko
Архітектори інтер'єру в Киев, Украина
Огляд 21Проекти (21) 0Iдеябуки (0)
Відгуки (6)
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Проекти

Новий проект
  • Вперед Преміум
    • Classic Interior for Modern Living, Design Studio Yuriy Zimenko Design Studio Yuriy Zimenko Їдальня
    Classic Interior for Modern Living, Design Studio Yuriy Zimenko Design Studio Yuriy Zimenko Їдальня
    Classic Interior for Modern Living, Design Studio Yuriy Zimenko Design Studio Yuriy Zimenko Їдальня
    +19
    Classic Interior for Modern Living
    Історія мистецтва, Design Studio Yuriy Zimenko Design Studio Yuriy Zimenko Коридор Масив Різнокольорові
    Історія мистецтва, Design Studio Yuriy Zimenko Design Studio Yuriy Zimenko Коридор Камінь
    Історія мистецтва, Design Studio Yuriy Zimenko Design Studio Yuriy Zimenko Коридор Дерево Дерев'яні
    +7
    Історія мистецтва
    Тонке плетіння, Design Studio Yuriy Zimenko Design Studio Yuriy Zimenko Вітальня Дерево Дерев'яні
    Тонке плетіння, Design Studio Yuriy Zimenko Design Studio Yuriy Zimenko Вітальня Масив Різнокольорові
    Тонке плетіння, Design Studio Yuriy Zimenko Design Studio Yuriy Zimenko Вітальня Масив Різнокольорові
    +23
    Тонке плетіння
    На одной волне, Design Studio Yuriy Zimenko Design Studio Yuriy Zimenko Їдальня Дерево Дерев'яні
    На одной волне, Design Studio Yuriy Zimenko Design Studio Yuriy Zimenko Вбудовані кухні Дерево Дерев'яні
    На одной волне, Design Studio Yuriy Zimenko Design Studio Yuriy Zimenko Їдальня Дерево Дерев'яні
    +20
    На одной волне
    Color blocking від Юрія Зіменко або fashion апартаменти у Києві , Design Studio Yuriy Zimenko Design Studio Yuriy Zimenko Офіс Дерево Дерев'яні
    Color blocking від Юрія Зіменко або fashion апартаменти у Києві , Design Studio Yuriy Zimenko Design Studio Yuriy Zimenko Офіс Дерево Дерев'яні
    Color blocking від Юрія Зіменко або fashion апартаменти у Києві , Design Studio Yuriy Zimenko Design Studio Yuriy Zimenko Офіс Дерево Дерев'яні
    +19
    Color blocking від Юрія Зіменко або fashion апартаменти у Києві
    Сучасний інтер'єр у якому живе молода сім'я. Дизайн проект "Сірий і Горіх", Design Studio Yuriy Zimenko Design Studio Yuriy Zimenko Вітальня Дерево Дерев'яні
    Сучасний інтер'єр у якому живе молода сім'я. Дизайн проект "Сірий і Горіх", Design Studio Yuriy Zimenko Design Studio Yuriy Zimenko Вітальня Дерево Дерев'яні
    Сучасний інтер'єр у якому живе молода сім'я. Дизайн проект "Сірий і Горіх", Design Studio Yuriy Zimenko Design Studio Yuriy Zimenko Вітальня Дерево Дерев'яні
    +29
    Сучасний інтер'єр у якому живе молода сім'я. Дизайн проект "Сірий і Горіх"
    Показати всi 21 проекти

    Представляємо Вам дизайн студію Юрія Зименка – українську дизайн студію, яка допоможе Вам створити ідеальний інтер'єр для Вашої оселі чи офісу.

    Ми спеціалізуємося на створенні індивідуальних та авторських дизайн проектів інтер'єру "під ключ". Наша команда професіоналів готова запропонувати Вам повний спектр послуг від 3D візуалізації проекту до його реалізації.

    Ми працюємо з будь-яким бюджетом, і наша мета – надати Вам найкращі варіанти реалізації проекту. На кожному етапі роботи ми гарантуємо авторський супровід, щоб створити ідеальний інтер'єр, який відображає Ваші потреби та смак.

    Наша студія створює лише унікальні інтер'єри, які відображають Вашу індивідуальність та стиль. Ми не використовуємо шаблонних рішень - наша мета створити дизайн, який стане відображенням Вашої унікальності.

    Послуги
    • Дизайн інтерєру
    • Архітектурне проектування
    • Дизайн
    Сервісні зони
    • Ukraine
    • Europe
    • USA
    • Canada
    • Singapore
    • Киев
    • Украина
    Нагороди компанії
    • Студія відзначена престижними нагородами:
    • - 2015 році Design Studio of Yuriy Zimenko стала переможцем у міжнародному конкурсі International Property Award – одному з найбільш авторитетних і престижних у сфері нерухомості. Обійшовши безліч гідних конкурентів, українська студія завоювала найвищу нагороду International Property Award – «П'ять зірок» – в сегменті «BEST INTERIOR DESIGN APARTMENT».
    • - 2016 році авторитетне міжнародне видавництво ART POWER випускає книгу DESIGN ART OF VILLA 4, куди включені роботи архітектурних і дизайнерських студій з тридцяти країн. Design Studio Yuriy Zimenko увійшла в це число своїм об'єктом «Сірий Горіх», якому в книзі присвячено рекордну кількість сторінок – десять розворотів!
    • - 2015 і 2013 року – перемога Design Studio of Yuriy Zimenko у конкурсі ART SPACE.
    • - 2018 року участь в Британському интерьерном конкурсі SBID, де увійшов до десятки кращих сучасних інтер'єрів.
    • - 2019 року представив на міжнародній арені в Парижі – авторські меблі «Op-Art»
    • - 2019 член журі Українського інтер'єрного конкурсу ART SPACE.
    • Юрій Зименко є членом журі міжнародного конкурсу Get to the Top, організованого міжнародною Британської асоціації дизайну-SBID.
    • - 2019 член журі ELLE Decoration International Design Awards Ukraine 2019. Де будуть розглядатися роботи як українських дизайнерів так і зарубіжних! У конкурсі беруть участь Архітектурні бюро, дизайн студії інтер'єрів, дизайнери предметного дизайну.
    • - 2019 року створив персональну лінійку дизайнерських килимів для Шведської компанії Vandra Rugs. Килими будуть представлені в Нью Йорку на виставці меблів і дизайну. Ця колекція килимів від дизайн студії продається по всьому світу.
    • - 2020 року Дизайн студія Юрія Зіменко за версією Американського інтернет видання LOVE HAPPENS MAGAZINE увійшла в ТОП 25 дизайн студій світу.
    • Показати всi 11 нагороди
    адреса
    бульвар Лесі Українки 11
    01133 Киев, Украина
    Україна
    +380-674463626 zimenko.ua

    Відгуки

    william.johnson.s
    Living in America, Miami. Acquired real estate for himself and his family. I thought for a long time and was looking for a suitable design studio. My friends advised me Design Studio Yuri Zimenko. After reviewing the work and previously talking with Yuri himself, I decided to order a design project without designer supervision. Drawings are clear and easy to understand, what and how to build and demolish. The visualization is on the level, and my wife and I are delighted with the design. Thank you Yuri and all your team for professionalism. I will recommend it. The rest are very satisfied.
    близько 4 року потому
    Дата проекту: Вересня 2019
    Редагувати
    Александр Урчаутский
    Юра здравствуй! Спасибо за проект моей волшебной квартиры, которую ты нам сделал. Дети очень довольны своей комнатой, а Лариса своей очень модерновой кухней и отдыхающей гостиной. Спасибо за эмоции. 
    близько 4 року потому
    Дата проекту: Травня 2019
    Редагувати
    chyikov
    Юрий, добрый день. Нашёл вас на этом ресурсе и решил оставить свой коммент. Так как проживаю в Маями, заказал дизайн проект, дизайн проект без авторского надзора и тд. Получил замечательные чертежи и визуализации - проект получился просто замечательный, а главное так как хотели, но не знали как и что именно. Так вот, не сомневайтесь не минуты. Рекомендую и советую. Юрий, вам отдельное спасибо и привет и солнечного Маями. Побольше вам клиентов. 
    близько 4 року потому
    Дата проекту: Вересня 2018
    Редагувати
    Показати всi 6 відгуки
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