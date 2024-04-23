Якщо ви вже почали підбір дизайнера, то вже напевно зрозуміли, як це складно. Нелегко знайти фахівців, які зможуть зрозуміти ваші побажання, зробити точні розрахунки і вписатися в озвучену суму бюджету. А ми можемо.
І це не просто слова! Принцип нашої роботи полягає в тому, щоб не тільки отримати результат, який задовольнить нашого замовника, а й перетворити весь процес роботи в задоволення і очікування дива. Вам достатньо озвучити, чого ви хочете і позначити фінансові рамки, а все інше зробимо ми:
- зробимо обміри та фотофіксацію об'єкту;
- створимо кілька варіантів дизайнів, щоб визначитися з правильним напрямком;
- здійснимо розробку дизайн-проекту і його візуалізацію;
- підготуємо креслення і схеми;
- перенесемо створену картинку інтер'єру в реальний світ вашого приміщення.
Вам не доведеться хвилюватися і контролювати кожен етап, адже все це - наше завдання. Ми самі забезпечимо авторський нагляд, підберемо матеріали, меблі, техніку та декор. Вам залишиться тільки переступити поріг готового приміщення і затамувати подих від захоплення.
Студія інтер'єру Artichok Design: створімо дива разом!
- Послуги
- Дизайн интерьера жилых помещений
- дизайн ресторана
- дизайн квартиры дизайн дома ремонт квартиры под ключ
- дизайн квартиры
- Сервісні зони
- Kiev, Киев та Україна
- адреса
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вул. Казиміра Малевича, 48
02140 Киев
Україна
+380-974371227 www.art-i-chok.com.ua
г.Киев , ул. Казимира Малевича, д.48
+38(044)4518546
+38(097) 4371227