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Artichok Design
Архітектори інтер'єру в Киев, Україна
Огляд 66Проекти (66) 0Iдеябуки (0)
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Проекти

Новий проект
  • Вперед Преміум
    • Cozy country, Artichok Design Artichok Design Вітальня Дерево Дерев'яні
    Cozy country, Artichok Design Artichok Design Вітальня Дерево Дерев'яні
    Cozy country, Artichok Design Artichok Design Вітальня Дерево Дерев'яні
    +15
    Cozy country
    Загородный дом, Artichok Design Artichok Design Вітальня
    Загородный дом, Artichok Design Artichok Design Вітальня
    Загородный дом, Artichok Design Artichok Design Вітальня
    +12
    Загородный дом
    Deep feelings, Artichok Design Artichok Design Вітальня
    Deep feelings, Artichok Design Artichok Design Вітальня
    Deep feelings, Artichok Design Artichok Design Їдальня
    +5
    Deep feelings
    ЖК Новопечерские липки, Artichok Design Artichok Design Вітальня
    ЖК Новопечерские липки, Artichok Design Artichok Design Вітальня
    ЖК Новопечерские липки, Artichok Design Artichok Design Їдальня
    +15
    ЖК Новопечерские липки
    DOT 53, Artichok Design Artichok Design Комерційні приміщення Граніт
    DOT 53, Artichok Design Artichok Design Комерційні приміщення Мідь / Бронза / Латунь
    DOT 53, Artichok Design Artichok Design Комерційні приміщення Бетон
    +7
    DOT 53
    Кальянная ARTHOUSE, Artichok Design Artichok Design Комерційні приміщення
    Кальянная ARTHOUSE, Artichok Design Artichok Design Комерційні приміщення
    Кальянная ARTHOUSE, Artichok Design Artichok Design Комерційні приміщення
    +21
    Кальянная ARTHOUSE
    Показати всi 66 проекти

    Якщо ви вже почали підбір дизайнера, то вже напевно зрозуміли, як це складно. Нелегко знайти фахівців, які зможуть зрозуміти ваші побажання, зробити точні розрахунки і вписатися в озвучену суму бюджету. А ми можемо.

    І це не просто слова! Принцип нашої роботи полягає в тому, щоб не тільки отримати результат, який задовольнить нашого замовника, а й перетворити весь процес роботи в задоволення і очікування дива. Вам достатньо озвучити, чого ви хочете і позначити фінансові рамки, а все інше зробимо ми:

    - зробимо обміри та фотофіксацію об'єкту;

    - створимо кілька варіантів дизайнів, щоб визначитися з правильним напрямком;

    - здійснимо розробку дизайн-проекту і його візуалізацію;

    - підготуємо креслення і схеми;

    - перенесемо створену картинку інтер'єру в реальний світ вашого приміщення.

    Вам не доведеться хвилюватися і контролювати кожен етап, адже все це - наше завдання. Ми самі забезпечимо авторський нагляд, підберемо матеріали, меблі, техніку та декор. Вам залишиться тільки переступити поріг готового приміщення і затамувати подих від захоплення.

    Студія інтер'єру Artichok Design: створімо дива разом!

    Послуги
    • Дизайн интерьера жилых помещений
    • дизайн ресторана
    • дизайн квартиры дизайн дома ремонт квартиры под ключ
    • дизайн квартиры
    Сервісні зони
    Kiev, Киев та Україна
    адреса
    вул. Казиміра Малевича, 48
    02140 Киев
    Україна
    +380-974371227 www.art-i-chok.com.ua
    Правове розкриття інформації

    г.Киев , ул. Казимира Малевича, д.48

    +38(044)4518546

    +38(097) 4371227

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