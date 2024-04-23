Якщо ви вже почали підбір дизайнера, то вже напевно зрозуміли, як це складно. Нелегко знайти фахівців, які зможуть зрозуміти ваші побажання, зробити точні розрахунки і вписатися в озвучену суму бюджету. А ми можемо.

І це не просто слова! Принцип нашої роботи полягає в тому, щоб не тільки отримати результат, який задовольнить нашого замовника, а й перетворити весь процес роботи в задоволення і очікування дива. Вам достатньо озвучити, чого ви хочете і позначити фінансові рамки, а все інше зробимо ми:

- зробимо обміри та фотофіксацію об'єкту;

- створимо кілька варіантів дизайнів, щоб визначитися з правильним напрямком;

- здійснимо розробку дизайн-проекту і його візуалізацію;

- підготуємо креслення і схеми;

- перенесемо створену картинку інтер'єру в реальний світ вашого приміщення.

Вам не доведеться хвилюватися і контролювати кожен етап, адже все це - наше завдання. Ми самі забезпечимо авторський нагляд, підберемо матеріали, меблі, техніку та декор. Вам залишиться тільки переступити поріг готового приміщення і затамувати подих від захоплення.

Студія інтер'єру Artichok Design: створімо дива разом!