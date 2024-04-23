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Яку кольорову гаму вибрати для свого інтер’єру? Якщо ви замислюєтесь над цим питанням, цей ідеабук для вас. Можливо вам подобаються стримані та світлі кольори. Нам теж вони подобаються і ми часто використовуємо їх в своїх інтер’єр…
Ці пудрові інтер'єри запам’ятовуються своєю ніжністю та свіжістю. В них гармонійно та зі смаком поєднуються як кольори, так і різні стилі. Подивімось, як саме можна побудувати дизайн на світлих пудових відтінках.
Щоб вітальня була затишною та зручною, достатньо навіть невеликої площі. Головне правильно її використати та підкреслити найпривабливіші «кути» кімнати. Ось декілька ідей, як зробити гарний дизайн маленької вітальні.
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