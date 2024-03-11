7 рослин, які важко вбити, які розвиваються із мінімальними зусиллями

1. Сукуленти (Crassulaceae): мій фаворит у світі садівництва, що не потребує догляду. Завдяки своїй здатності накопичувати воду у м’ясистому листі ці рослини можуть вижити із дуже невеликою кількістю води та догляду.

2. Кактус (Cactaceae): Ах, кактус! Завдяки унікальному зовнішньому вигляду та здатності процвітати у посушливих умовах, це ідеальний вибір для тих, хто шукає рослину, яку легко доглядати.