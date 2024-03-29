Найкращі вертикальні пилососи: повний посібник із купівлі

Дизайн і маневреність також відіграють вирішальну роль у виборі ідеального вертикального пилососа. Легке та ергономічне обладнання спрощує використання, дозволяючи легко дістатися до важкодоступних місць і обійти меблі. Крім того, моделі зі удосконаленими системами керування забезпечують плавне та легке очищення.

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