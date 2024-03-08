Екстремальне очищення! Найбрудніша ванна кімната, яку ви коли-небудь бачили

У світі домашньої допомоги бувають випадки, які не відповідають логіці та очікуванням. Уявіть собі ситуацію, коли гігієна повністю забута, де кожен куточок ванної кімнати став полем битви проти бруду та хаосу.

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Той руйнівний сценарій, із яким зіткнулися мати та її донька, чий дім потрапив у стан безладу та бруду, неможливо описати. Що ж могло призвести до цієї екстремальної ситуації? Ніхто не знає напевно, але ясно, що вони відчайдушно потребували допомоги. Саме у цей критичний момент на сцену виходить особа, яка займається прибиранням, готова прийняти виклик і повернути чистоту й порядок у дім, який цього потребує.