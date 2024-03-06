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28 homify Chill Out терас, які усувають стрес

Desirée Vaquier_homify Desirée Vaquier_homify
LOCAL EL JARDIN SECRETO, CONSTRUCCIONES HERGAF S.A. CONSTRUCCIONES HERGAF S.A. Тераса
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Вам потрібна перерва, яку ви хотіли б мати, не виходячи із дому? Тоді тераси Chill Out – саме те, що вам потрібно! Ці простори, ретельно розроблені для відпочинку та спокою, пропонують вам оазис спокою серед щоденної суєти. Будьте готові відкрити для себе 28 homify Chill Out терас , які перенесуть вас у стан спокою, допомагаючи усунути стрес миттєво.

1. Притулок миру: де стрес зникає.

De Vuelta a Casa , Egue y Seta Egue y Seta Тераса
Egue y Seta
Egue y Seta Відвідати профіль

2. Безтурботна природа: оазис спокою.

Estilismo de vivienda en Ciudalcampo, María Del Valle Interiorismo María Del Valle Interiorismo Тераса Меблі
María Del Valle Interiorismo
María Del Valle Interiorismo Відвідати профіль

3. Розслаблена вишуканість: елегантність без зусиль.

Home Staging de Altura en Arturo Soria, Apersonal Apersonal Тераса
Apersonal
Apersonal Відвідати профіль

4. Зовнішня елегантність: стиль і комфорт у гармонії.

VIVIENDA RURAL, CARLOS TRIGO GARCIA CARLOS TRIGO GARCIA Тераса
CARLOS TRIGO GARCIA
CARLOS TRIGO GARCIA Відвідати профіль

5. Затишний куточок: для моментів спокою.

LOCAL EL JARDIN SECRETO, CONSTRUCCIONES HERGAF S.A. CONSTRUCCIONES HERGAF S.A. Тераса
CONSTRUCCIONES HERGAF S.A.
CONSTRUCCIONES HERGAF S.A. Відвідати профіль

6. Приголомшливі види: пейзажі, які вас здивують.

Viviendas Puerto Santa María, Drama Estudio Drama Estudio Тераса
Drama Estudio
Drama Estudio Відвідати профіль

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7. Чарівні заходи сонця: магія наприкінці дня.

Muebles de jardin , Binder Kanerteca hispano-alemana SL Binder Kanerteca hispano-alemana SL Тераса Меблі
Binder Kanerteca hispano-alemana SL
Binder Kanerteca hispano-alemana SL Відвідати профіль

8. Богемні деталі: нотки розслабленого шарму.

Terraza de anuncio, The Open House The Open House Тераса
The Open House
The Open House Відвідати профіль

9. Тепле світло: затишна атмосфера гарантована.

LA TERRAZA DE LUIS, KELE voy a hacer KELE voy a hacer Тераса
KELE voy a hacer
KELE voy a hacer Відвідати профіль

10. Дзен Гармонія: баланс і внутрішній мир.

Chalet independiente a la venta en Neguri, Getxo - Vizcaya, Bernadó Luxury Houses Bernadó Luxury Houses Тераса
Bernadó Luxury Houses
Bernadó Luxury Houses Відвідати профіль

11. Повний комфорт: відпочинок без турбот.

LOCAL EL JARDIN SECRETO, CONSTRUCCIONES HERGAF S.A. CONSTRUCCIONES HERGAF S.A. Тераса
CONSTRUCCIONES HERGAF S.A.
CONSTRUCCIONES HERGAF S.A. Відвідати профіль

12. Мінімалістичний стиль: спростіть і насолоджуйтесь.

REFORMA TERRAZA - MÓSTOLES, MADRID, CONSTRUPOLIS. Construcción, Reformas y Carpintería de Aluminio y PVC CONSTRUPOLIS. Construcción, Reformas y Carpintería de Aluminio y PVC Тераса
CONSTRUPOLIS. Construcción, Reformas y Carpintería de Aluminio y PVC
CONSTRUPOLIS. Construcción, Reformas y Carpintería de Aluminio y PVC Відвідати профіль

Якщо вам потрібна порада нашого архітектора, ви завжди можете звернутися до наших професіоналів, перейшовши за посиланням

13. Середземноморський шарм: смак відпочинку цілий рік.

P36 Apartment, FRPO - Rodriguez & Oriol Arquitectos FRPO - Rodriguez & Oriol Arquitectos Тераса
FRPO – Rodriguez &amp; Oriol Arquitectos
FRPO - Rodriguez & Oriol Arquitectos Відвідати профіль

14. Tropical Touches: вібрує радістю тропіків.

Summer Mode, Egue y Seta Egue y Seta Тераса
Egue y Seta
Egue y Seta Відвідати профіль

15. Зелені насадження: зв'язок із природою.

Private Sunset, Egue y Seta Egue y Seta Тераса
Egue y Seta
Egue y Seta Відвідати профіль

16. Дивани мрії: максимальний комфорт гарантований.

Proyecto de reforma de terraza en Madrid, La Patioteca La Patioteca Тераса Дерево Дерев'яні
La Patioteca
La Patioteca Відвідати профіль

17. Інтимні куточки: для моментів усамітнення.

Terraza de anuncio, The Open House The Open House Тераса
The Open House
The Open House Відвідати профіль

18. Басейн Serena: зануртеся та відключіться.

Jardín renovado en Boadilla Del Monte, María Del Valle Interiorismo María Del Valle Interiorismo Тераса
María Del Valle Interiorismo
María Del Valle Interiorismo Відвідати профіль

19. Дахи зірок: ночі під чистим небом.

Un Oasis de Vivienda: Casa para Parejas Jóvenes con Psicina, Arte y más , FANSTUDIO__Architecture & Design FANSTUDIO__Architecture & Design Тераса
FANSTUDIO__Architecture &amp; Design
FANSTUDIO__Architecture & Design Відвідати профіль

Перенестися у стан спокою, миттєво усунувши стрес, зануритись у світ релаксу ви можете за допомогою приємного аромату пахощів. Запаліть ароматичні свічки, пориньте у чарівний світ зоряної ночі!


Читайте DIY проєкт: Як зробити 2 пахощі менш, ніж за 5 хвилин

20. Романтична атмосфера: особливі зустрічі під зірками.

LA TERRAZA DE LUIS, KELE voy a hacer KELE voy a hacer Тераса
KELE voy a hacer
KELE voy a hacer Відвідати профіль

21. Інноваційний дизайн: здивуйте своїм стилем.

Casa Horizonte 9, Mayúscula Arquitectos Mayúscula Arquitectos Тераса
Mayúscula Arquitectos
Mayúscula Arquitectos Відвідати профіль

22. Меблі для відпочинку: комфорт у кожній деталі.

Jardín renovado en Boadilla Del Monte, María Del Valle Interiorismo María Del Valle Interiorismo Тераса
María Del Valle Interiorismo
María Del Valle Interiorismo Відвідати профіль

23. Кольорові штрихи: прикрашайте свій відкритий простір.

​¡Llegó el Otoño a nuestro jardín!, Slabon Forja Creativa Slabon Forja Creativa Тераса Меблі
Slabon Forja Creativa
Slabon Forja Creativa Відвідати профіль

24. Скандинавський відпочинок: скандинавський спокій у вашому домі.

Chalet Mirasierra, Madrid, Bernadó Luxury Houses Bernadó Luxury Houses Тераса
Bernadó Luxury Houses
Bernadó Luxury Houses Відвідати профіль

25. Сільські чари: автентична та затишна краса.

Chalet independiente a la venta en Neguri, Getxo - Vizcaya, Bernadó Luxury Houses Bernadó Luxury Houses Тераса
Bernadó Luxury Houses
Bernadó Luxury Houses Відвідати профіль

26. Бохо-прикраса: вібрує богемним духом.

CASA L, ÁBATON ÁBATON Тераса
ÁBATON
ÁBATON Відвідати профіль

27. Зустріч із природою: відновіть зв’язок із тим, що є важливим.

FACTORY HOME STAGING CALLE PEÑUELAS, FACTORY HOME STAGING FACTORY HOME STAGING Тераса
FACTORY HOME STAGING
FACTORY HOME STAGING Відвідати профіль

28. Краса на природі: рай у вашому власному домі.

Jardín renovado en Boadilla Del Monte, María Del Valle Interiorismo María Del Valle Interiorismo Тераса
María Del Valle Interiorismo
María Del Valle Interiorismo Відвідати профіль

Ці homify Chill Out тераси – це набагато більше, ніж просто відкритий простір. Вони є справжніми притулками, які запрошують вас відключитися від зовнішнього світу та відновити зв’язок із собою. Завдяки поєднанню естетичного дизайну та комфорту, ці тераси пропонують ідеальний вихід, щоб позбутися стресу та насолодитися моментами спокою та затишку у власному домі. Будьте готові перетворити свою терасу на рай для відпочинку та благополуччя.

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