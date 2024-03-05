16 домашніх звичок: від дитини до відповідального дорослого!

1. Застилайте ліжко щодня: немає кращого почуття, ніж удавати, що ви тримаєте своє життя під контролем, навіть, якщо це тільки вранці.

2. Мийте посуд відразу після використання: башта брудного посуду у раковині? Це вийшло із моди 90-х! Відповідальна доросла людина знає, що прокрастинація призводить лише до епічної битви із налиплим жиром.

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3. Майте місце для всього: губити ключі від машини смішно лише в кіно. У реальному житті це пошуково-рятувальна місія.