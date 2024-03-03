14 звичок, які забруднюють ваш будинок, і про які ви не знали

1. Залишаєте вдома взуття: чи знаєте ви, що ваше взуття може накопичувати мікроби та бруд із вулиці? Залишаючи їх у будинку, ви поширюєте цей хаос всюди. Рішення: тапочки для всіх!

2. Не прибираєте розлиті речі відразу: маленька пляма від кетчупу на столешниці спочатку може здатися нешкідливою, але незабаром вона перетвориться на боротьбу із плямами! Рішення: ганчірка і трохи миючого засобу можуть стати вашими найкращими союзниками.

3. Накопичений одяг на стільці: кому потрібна вішалка, якщо у вас є стілець? Але зачекайте! Ця гора одягу може здатися декоративним аксесуаром, та, насправді, – це магніт для безладу. Рішення: витрачайте кілька хвилин на день, складаючи та прибираючи одяг!