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14 звичок, які забруднюють ваш будинок, і про які ви не знали

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Ви коли-небудь замислювалися, чому ваш будинок так швидко забруднюється? Не переживайте! Це не чорна магія чи змова порохових гоблінів. Насправді, є певні щоденні звички, через які ваш дім виглядає безладніше, ніж вам би хотілося. Але не хвилюйтеся, я тут, щоб розкрити ці темні (і запилені) секрети та дати вам рішення для боротьби із ними!

Скільки разів вам доведеться прибирати в будинку?

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Щоденне прибирання:

  • Підмітайте або пилососіть підлогу: раз на день, особливо у місцях із інтенсивним рухом людей.
  • Чисті кухонні поверхні: після кожного прийому їжі.
  • Мийте посуд: після кожного прийому їжі або у кінці дня.
  • Чисті стільниці та столи: після кожного прийому їжі або за потреби.
  • Застелити постіль вранці, щоб почати день з правої ноги.

Щотижневе прибирання:

  • Очистіть поверхні від пилу: раз на тиждень, включаючи меблі, полиці та інші поверхні.
  • Пилососьте або мийте підлогу шваброю: принаймні раз на тиждень в усіх приміщеннях.
  • Чисті ванні кімнати: раз на тиждень, включаючи туалет, раковину, ванну/душ і дзеркала.
  • Зміна простирадла: раз на тиждень.

Щомісячне прибирання:

  • Очистіть велику побутову техніку: духовку, мікрохвильову піч і холодильник.
  • Почистіть штори та килими: пилососьте пил.
  • Прибирайте меблі та техніку: там, де накопичується пил і бруд.

Сезонне прибирання:

  • Мийте вікна: принаймні двічі на рік, бажано ранньою весною та восени.
  • Очищайте вентиляційні канали: принаймні раз на рік, щоб підтримувати хорошу якість повітря.
  • Почистіть шафи та шафки: подаруйте або викиньте одяг та предмети, які більше не потрібні.
  • Не захаращуйте меблями і речами простір у кімнатах. Можливо, вам, навіть, знадобиться порада професіонала.

Якщо вам потрібна порада, звертайтеся до нашого спеціаліста за посиланням

Що робити, коли у будинку дуже брудно?

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Щоб відповісти на це запитання, ми описуємо детально 14 звичок, які забруднюють ваш будинок, і про які ви не знали, тож ви можете уникнути їх і зробити свій дім чистим.

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14 звичок, які роблять дім брудним, а ви не помічаєте цього

E-06, NIVEL TRES ARQUITECTURA NIVEL TRES ARQUITECTURA Спальня Мармур
NIVEL TRES ARQUITECTURA
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1. Залишаєте вдома взуття: чи знаєте ви, що ваше взуття може накопичувати мікроби та бруд із вулиці? Залишаючи їх у будинку, ви поширюєте цей хаос всюди. Рішення: тапочки для всіх!

2. Не прибираєте розлиті речі відразу: маленька пляма від кетчупу на столешниці спочатку може здатися нешкідливою, але незабаром вона перетвориться на боротьбу із плямами! Рішення: ганчірка і трохи миючого засобу можуть стати вашими найкращими союзниками.

3. Накопичений одяг на стільці: кому потрібна вішалка, якщо у вас є стілець? Але зачекайте! Ця гора одягу може здатися декоративним аксесуаром, та, насправді, – це магніт для безладу. Рішення: витрачайте кілька хвилин на день, складаючи та прибираючи одяг!

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4. Не висушений належним чином душ після його використання: вода, що накопичується на стінках душу, може стати ідеальним середовищем для розмноження цвілі та грибка. Рішення: пара додаткових хвилин із рушником може допомогти уникнути великих проблем!

5. Залишений брудний посуд у раковині: раковина, повна брудного посуду, може бути неприємним видовищем наприкінці дня. Рішення: мийте посуд після кожного прийому їжі або використовуйте посудомийну машину!

6. Не витрушені штори та килими: легко забути про ці місця під час прибирання, але накопичення пилу на шторах і килимах може погіршити якість повітря у вашому домі. Рішення: струсіть цю павутину (буквально)!

Cocina The Chic Lab, Aldara Studio Aldara Studio Вбудовані кухні
Aldara Studio
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7. Не змінюєте простирадла регулярно: ви відчуваєте, що спите у хмарі пилу? Настав час змінити ті простирадла. Рішення: звичайне прання може творити чудеса для вашого сну (і здоров’я)!

8. Не регулярно чистите прилади: від духовки до мікрохвильової печі, ці прилади можуть із часом накопичувати жир і бруд. Рішення: регулярне чищення може продовжити термін служби ваших приладів (і запобігти нещасним випадкам під час готування)!

9. Не чистите ручки: Ви коли-небудь думали про те, скільки рук (і мікробів) торкаються цих ручок щодня? Рішення: ганчірка із дезінфікуючим засобом може стати вашим найкращим другом!

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10. Зберігаєте продукти із вичерпаним терміном придатності у коморі: легко забути про ці забуті продукти у дальній частині комори, але вони можуть стати бенкетом для шкідників! Рішення: регулярне прибирання та позбавлення від прострочених речей може утримати небажаних зловмисників на відстані!

11. Не прибираєте пил із високих поверхонь: пил не знає меж! Важливо не забувати про високі поверхні під час прибирання, щоб пил не накопичувався і не потрапляв на все інше. Рішення: час від часу ретельне прибирання може змінити все!

12. Залишайте предмети на місці: ви коли-небудь шукали свої ключі годинами лише для того, щоб знайти їх у незвичному місці? Залишання предметів не на місці може сприяти загальному безладу у вашому домі. Рішення: місце для всього чітке – і тоді все на своєму місці!

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13. Не провітрюєте будинок: свіже повітря може творити чудеса із вашим домом, але тільки якщо ви дасте йому шанс! Відсутність належної вентиляції може призвести до того, що повітря стане затхлим і задушливим. Рішення: відчиніть усі вікна і впустіть свіжого повітря!

14. Залишаєте на завтра те, що можете зробити сьогодні: це найнебезпечніша звичка із усіх. Відкладання завдань на потім лише сприяє накопиченню безладу та бруду! Рішення: не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні (особливо це стосується прибирання)!

Ось і все, 14 звичок, які можуть зробити ваш будинок бруднішим, ніж вам би хотілося! Але не бійтеся, доклавши трохи зусиль і змінивши свій розпорядок дня, ви можете перетворити свій дім на притулок чистоти та порядку! Вперед, протистояти хаосу та тріумфувати!

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