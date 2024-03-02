5 причин не спати біля електронних пристроїв

Вплив синього світла, що випромінюється екранами електронних пристроїв, може пригнічувати вироблення мелатоніну, гормону, який відповідає за сон. Це може погіршити якість сну та ускладнити засипання.

Альтернатива: установіть «час без екрану» принаймні за годину до сну. Читайте книгу, практикуйте медитацію або займайтеся розслаблюючою діяльністю, яка не передбачає використання екранів.