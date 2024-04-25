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14 ідей для створення вітальні у сірих тонах, які змусять вас захопитися!

Anne Krusche – HOMIFY Anne Krusche – HOMIFY
Mieszkanie w szarości , Grey shade interiors Grey shade interiors Вітальня
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Вітальня – це місце, де ми приймаємо гостей або проводимо відпочинок на дивані із сім'єю. Тому кімната повинна випромінювати теплу, приємну атмосферу, у якій кожен почуватиметься комфортно. Певні кольори, матеріали та меблі створюють цю затишну атмосферу. Давайте подумаємо про природну чарівність дерева або тонких тканин, таких як кашемір і шовк.

Коли справа доходить до вибору кольору, білий є популярною класикою, щоб надати нашим кімнатам більше яскравості та позачасової краси. Але яскравіші кольори також можуть надати вітальні неймовірної краси – і один із них, безумовно, сірий!

Мрійлива вітальня у сірих тонах

Stylish und gemütlich: ein Penthouse zum Wohlfühlen, HONEYandSPICE innenarchitektur + design HONEYandSPICE innenarchitektur + design Вітальня
HONEYandSPICE innenarchitektur + design
HONEYandSPICE innenarchitektur + design Відвідати профіль

Тепер ми можемо довести вам, що сірий — один із 10 найкращих кольорів для вашої вітальні. Ми хотіли б дати вам кілька чудових порад щодо того, як ви можете спроєктувати та обставити вражаючу вітальню у сірих тонах. Варіанти різноманітні і на будь-який смак.

Поєднання коричневого і сірого кольорів у вітальні – відмінний спосіб створити затишну атмосферу. Коричневий надає сірим тонам трохи більше тепла.

У цьому прикладі світло-коричневі ніжки стільця в обідній зоні, зокрема, виконують це завдання.

На відміну від кількох наведених нижче прикладів, у цьому пентхаусі немає сірої стіни. Використання сірих елементів обмежується великим сірим диваном Rolf Benz, великим килимом і сучасним портретом великого формату.


До речі, ви можете знайти більше цікавих ідей, звернувшись до наших дизайнерів або декораторів за цим посиланням


А тепер подивіться на конкретні поради та підказки для успішного дизайну нижче!

Кольорові акценти

Casa AP, Studio Ecoarch Studio Ecoarch Вітальня
Studio Ecoarch
Studio Ecoarch Відвідати профіль

З нами погодиться будь-який дизайнер інтер'єру :

У цій вітальні сіра стіна стає чудовою родзинкою, розділеною полицею із різнокольоровими книгами.

Диван також оснащений сірим покриттям і має свіжий і веселий акцент завдяки подушкам яскравих кольорів.

Елегантні земляні тони

66 metri quadri, BRANDO concept BRANDO concept Вітальня
BRANDO concept
BRANDO concept Відвідати профіль

Ця вітальня випромінює просту, стриману елегантність, яка створена завдяки використанню сірого та бежевого кольорів.

Облицювання стін каменем надає сучасній вітальні красивого, природного шарму, який чудово поєднується із елегантними земляними кольорами.

Журнальний столик у сіро-білому кольорі

Side Table Set of 3 , Press profile homify Press profile homify Винні підвали
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Такий чудовий гарнітур можна гнучко і дуже привабливо інтегрувати у сіру вітальню. Залежно від настрою, ви можете рухати три столи вперед і назад.

Дотик кольору

Mini appartamento in grigio, Home Lifting Home Lifting Вітальня
Home Lifting
Home Lifting Відвідати профіль

У цій вітальні сірий також поєднується із білим і світлими дерев’яними деталями.

Подушки, які привертають увагу завдяки своєму яскраво-зеленому кольору, створюють виразний, свіжий акцент.

Світлові акценти

Ristrutturazione appartamento Firenze, Calenzano, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare Вітальня
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare Відвідати профіль

Чудове поєднання сучасності та стилю сільського будинку оточує цю вітальню, у якій використовуються різні відтінки сірого.

Чудовою родзинкою є ланцюжок світильників на стіні, яка робить кімнату ще затишнішою.

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Природна чарівність

La zona giorno, Abita design srl / Paolo Vindigni Abita design srl / Paolo Vindigni Вітальня
Abita design srl / Paolo Vindigni
Abita design srl / Paolo Vindigni Відвідати профіль

Ця маленька ніша вражаюче показує нам, наскільки універсально можна використовувати сірий колір.

Стіна складається із темно-сірих плиток, які розташовані асиметрично та створюють неповторний ефект.

Використання свіжих рослин розбиває сірість і надає кімнаті природної свіжості.

Делікатні нюанси

Private Flat, Moodern Moodern Вітальня
Moodern
Moodern Відвідати профіль

Якщо ви хочете мати сучасну вітальню із яскравою, доброзичливою атмосферою, то можете чудово поєднати різні відтінки сірого, як ми бачимо у цьому прикладі.

Це створює спокійну та гармонійну атмосферу для гарного самопочуття та відпочинку.

Сірий і білий

Appartamento - Milano 2012, Brizzi+Riefenstahl Studio Brizzi+Riefenstahl Studio Вітальня
Brizzi+Riefenstahl Studio
Brizzi+Riefenstahl Studio Відвідати профіль

Сірий колір відіграє головну роль у цій сучасній вітальні, але його ефектно розбивають дерев’яна паркетна підлога та білий диван.

Родзинкою, безумовно, є цегляне облицювання стін, яке виділяється на тлі решти кімнати своїм світло-сірим.

Поєднання білого і сірого, а також гарне освітлення надають кімнаті світлу та простору атмосферу.

Елегантна атмосфера

Minimal white, BRANDO concept BRANDO concept Вітальня
BRANDO concept
BRANDO concept Відвідати профіль

Якщо ви шукаєте класичну та позачасову атмосферу, ця вітальня точно сподобається вам. Зона дивана і пухнастий килим виконані у сірому кольорі, а біла цегляна стіна надає кімнаті яскравості.

Елегантні меблі, такі як цей журнальний столик, із його сріблястою блискучою поверхнею надають вітальні сучасного та розкішного відтінку.

Прості конструкції

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare Вітальня
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare Відвідати профіль

Ця сучасна вітальня чітка та проста. Мінімалістичні меблі відрізняються особливою елегантністю завдяки поєднанню різних відтінків сірого, а білі стіни та ідеальне освітлення стелі роблять кімнату світлою та просторою.

Суміш матеріалів

Progetto appartamento, Silvana Barbato Silvana Barbato Вітальня
Silvana Barbato
Silvana Barbato Відвідати профіль

Сучасність зустрічається із затишком: білі сучасні меблі тут поєднуються зі зручною дерев’яною підлогою та диваном із сірої замші.

Особливо гарно: декоративна полиця, яка розділяє їдальню та вітальню, майже непомітна завдяки своєму світлому кольору та забезпечує сприйняття обох житлових зон як єдиного цілого простору.


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Класичний дизайн

Mieszkanie w szarości , Grey shade interiors Grey shade interiors Вітальня
Grey shade interiors
Grey shade interiors Відвідати профіль

Просто і затишно: класичний сірий диван поєднується із білим столом і світлою дерев'яною підлогою.

Стіна за диваном, яка виділяється своїм світло-сірим тоном, також створює чудову гармонію.

Результат: вітальня, повна спокою та відпочинку.

Дрібні деталі

Loft w Łodzi , OIKOI OIKOI Вітальня
OIKOI
OIKOI Відвідати профіль

З першого погляду ми помічаємо сірий диван і білі стіни у цій вітальні.

Але якщо ви придивитесь трохи ближче, то побачите дрібні деталі, які продовжують вловлювати сірий колір. Штора біля вікна і подушки також такого ж кольору, як і диван.

Правильно продумане оздоблення із ретельно підібраними аксесуарами допоможе створити гармонійну загальну картину.

Гра кольорів

Querido Mudei a Casa - Ep 2607, Santiago | Interior Design Studio Santiago | Interior Design Studio Вітальня
Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio Відвідати профіль

Сірий також відіграє важливу роль у нашому останньому прикладі у цій книзі ідей.

Крісло, килим і цегляна стіна у сірих тонах. Що робить даний дизайн дійсно незвичайним, так це червоний диван і кольорові подушки.

Чудовий спосіб додати яскравості вітальні за допомогою усього лише грі кольорів.

Сильні контрасти

Living spaces, SolidART Digital Architecture SolidART Digital Architecture Вітальня
SolidART Digital Architecture
SolidART Digital Architecture Відвідати профіль

Наш наступний приклад демонструє незвичайну вітальню у мінімалістичному стилі, яка грає сильними контрастами.

У той час як стіни темно-сірі, майже чорні, білосніжний диван надає кімнаті необхідної яскравості.

Навіть малюнок грає зі світлими та темними контрастами, створюючи особливу вітальню, сповнену сили та ясності.


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