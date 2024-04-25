14 ідей для створення вітальні у сірих тонах, які змусять вас захопитися!

Тепер ми можемо довести вам, що сірий — один із 10 найкращих кольорів для вашої вітальні. Ми хотіли б дати вам кілька чудових порад щодо того, як ви можете спроєктувати та обставити вражаючу вітальню у сірих тонах. Варіанти різноманітні і на будь-який смак.

Поєднання коричневого і сірого кольорів у вітальні – відмінний спосіб створити затишну атмосферу. Коричневий надає сірим тонам трохи більше тепла.

У цьому прикладі світло-коричневі ніжки стільця в обідній зоні, зокрема, виконують це завдання.

На відміну від кількох наведених нижче прикладів, у цьому пентхаусі немає сірої стіни. Використання сірих елементів обмежується великим сірим диваном Rolf Benz, великим килимом і сучасним портретом великого формату.





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