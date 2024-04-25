14 ідей для створення вітальні у сірих тонах, які змусять вас захопитися!

Вітальня – це місце, де ми приймаємо гостей або проводимо відпочинок на дивані із сім'єю. Тому кімната повинна випромінювати теплу, приємну атмосферу, у якій кожен почуватиметься комфортно. Певні кольори, матеріали та меблі створюють цю затишну атмосферу. Давайте подумаємо про природну чарівність дерева або тонких тканин, таких як кашемір і шовк.
Коли справа доходить до вибору кольору, білий є популярною класикою, щоб надати нашим кімнатам більше яскравості та позачасової краси. Але яскравіші кольори також можуть надати вітальні неймовірної краси – і один із них, безумовно, сірий!
Тепер ми можемо довести вам, що сірий — один із 10 найкращих кольорів для вашої вітальні. Ми хотіли б дати вам кілька чудових порад щодо того, як ви можете спроєктувати та обставити вражаючу вітальню у сірих тонах. Варіанти різноманітні і на будь-який смак.
Поєднання коричневого і сірого кольорів у вітальні – відмінний спосіб створити затишну атмосферу. Коричневий надає сірим тонам трохи більше тепла.
У цьому прикладі світло-коричневі ніжки стільця в обідній зоні, зокрема, виконують це завдання.
На відміну від кількох наведених нижче прикладів, у цьому пентхаусі немає сірої стіни. Використання сірих елементів обмежується великим сірим диваном Rolf Benz, великим килимом і сучасним портретом великого формату.
До речі, ви можете знайти більше цікавих ідей, звернувшись до наших дизайнерів або декораторів за цим посиланням
А тепер подивіться на конкретні поради та підказки для успішного дизайну нижче!
З нами погодиться будь-який дизайнер інтер'єру :
У цій вітальні сіра стіна стає чудовою родзинкою, розділеною полицею із різнокольоровими книгами.
Диван також оснащений сірим покриттям і має свіжий і веселий акцент завдяки подушкам яскравих кольорів.
Ця вітальня випромінює просту, стриману елегантність, яка створена завдяки використанню сірого та бежевого кольорів.
Облицювання стін каменем надає сучасній вітальні красивого, природного шарму, який чудово поєднується із елегантними земляними кольорами.
Такий чудовий гарнітур можна гнучко і дуже привабливо інтегрувати у сіру вітальню. Залежно від настрою, ви можете рухати три столи вперед і назад.
У цій вітальні сірий також поєднується із білим і світлими дерев’яними деталями.
Подушки, які привертають увагу завдяки своєму яскраво-зеленому кольору, створюють виразний, свіжий акцент.
Чудове поєднання сучасності та стилю сільського будинку оточує цю вітальню, у якій використовуються різні відтінки сірого.
Чудовою родзинкою є ланцюжок світильників на стіні, яка робить кімнату ще затишнішою.
Ця маленька ніша вражаюче показує нам, наскільки універсально можна використовувати сірий колір.
Стіна складається із темно-сірих плиток, які розташовані асиметрично та створюють неповторний ефект.
Використання свіжих рослин розбиває сірість і надає кімнаті природної свіжості.
Якщо ви хочете мати сучасну вітальню із яскравою, доброзичливою атмосферою, то можете чудово поєднати різні відтінки сірого, як ми бачимо у цьому прикладі.
Це створює спокійну та гармонійну атмосферу для гарного самопочуття та відпочинку.
Сірий колір відіграє головну роль у цій сучасній вітальні, але його ефектно розбивають дерев’яна паркетна підлога та білий диван.
Родзинкою, безумовно, є цегляне облицювання стін, яке виділяється на тлі решти кімнати своїм світло-сірим.
Поєднання білого і сірого, а також гарне освітлення надають кімнаті світлу та простору атмосферу.
Якщо ви шукаєте класичну та позачасову атмосферу, ця вітальня точно сподобається вам. Зона дивана і пухнастий килим виконані у сірому кольорі, а біла цегляна стіна надає кімнаті яскравості.
Елегантні меблі, такі як цей журнальний столик, із його сріблястою блискучою поверхнею надають вітальні сучасного та розкішного відтінку.
Ця сучасна вітальня чітка та проста. Мінімалістичні меблі відрізняються особливою елегантністю завдяки поєднанню різних відтінків сірого, а білі стіни та ідеальне освітлення стелі роблять кімнату світлою та просторою.
Сучасність зустрічається із затишком: білі сучасні меблі тут поєднуються зі зручною дерев’яною підлогою та диваном із сірої замші.
Особливо гарно: декоративна полиця, яка розділяє їдальню та вітальню, майже непомітна завдяки своєму світлому кольору та забезпечує сприйняття обох житлових зон як єдиного цілого простору.
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Просто і затишно: класичний сірий диван поєднується із білим столом і світлою дерев'яною підлогою.
Стіна за диваном, яка виділяється своїм світло-сірим тоном, також створює чудову гармонію.
Результат: вітальня, повна спокою та відпочинку.
З першого погляду ми помічаємо сірий диван і білі стіни у цій вітальні.
Але якщо ви придивитесь трохи ближче, то побачите дрібні деталі, які продовжують вловлювати сірий колір. Штора біля вікна і подушки також такого ж кольору, як і диван.
Правильно продумане оздоблення із ретельно підібраними аксесуарами допоможе створити гармонійну загальну картину.
Сірий також відіграє важливу роль у нашому останньому прикладі у цій книзі ідей.
Крісло, килим і цегляна стіна у сірих тонах. Що робить даний дизайн дійсно незвичайним, так це червоний диван і кольорові подушки.
Чудовий спосіб додати яскравості вітальні за допомогою усього лише грі кольорів.
Наш наступний приклад демонструє незвичайну вітальню у мінімалістичному стилі, яка грає сильними контрастами.
У той час як стіни темно-сірі, майже чорні, білосніжний диван надає кімнаті необхідної яскравості.
Навіть малюнок грає зі світлими та темними контрастами, створюючи особливу вітальню, сповнену сили та ясності.
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