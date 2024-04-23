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44 дивовижно красивих ліжка, які ідеально підходять для маленьких спалень

Anne Krusche – HOMIFY Anne Krusche – HOMIFY
homify Дитяча кімната
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Знайти ідеальне ліжко для маленької спальні може бути справжньою проблемою. Особливо у невдало спланованих кімнатах або студії, де доводиться об'єднувати кілька житлових зон. Але це не означає, що ми не можемо зробити свою спальню красивою та функціональною.

Одним із найважливіших факторів є, звичайно, ліжко. У невеликих кімнатах воно повинно бути не тільки красивим і зручним, але також економити простір і пропонувати додаткове місце для зберігання.

Багатофункціональні ліжка із висувними ящиками та полицями, практичне розкладне, висувне ліжко чи диван-ліжко – існує незліченна кількість предметів меблів та аксесуарів, які ідеально підходять для маленької спальні.

Ви раді? Ми зібрали для вас найкращі ідеї!

Вибір ліжка та меблів

Möblierte Wohnung #3 Berlin, Lux Design Living Interior Design Lux Design Living Interior Design Small bedroom
Lux Design Living Interior Design
Lux Design Living Interior Design Відвідати профіль

Навіть у маленьких спальнях можна спати дуже комфортно.

Нижче погляньте на кілька прикладів невеликих спалень, які стали прекрасним місцем відпочинку, незважаючи на невелику кількість доступного простору. Звичайно, особливо важливо підібрати як ліжка, так і меблі, які впишуться в кімнату.

Ліжко для спальні має бути перш за все зручним і відповідати вашим уподобанням: велике ліжко, рейковий каркас, ліжко із пружинним матрацом, водяне ліжко, жорсткий чи м’який матрац? Є багато хороших ліжок.

Ми покажемо вам найкращі ідеї ліжок і дамо натхнення, як ліжко може зробити спальню або багатофункціональну кімнату вашою улюбленою кімнатою.


Якщо хочете більше ідей для маленьких спалень, ви знайдете натхнення у цій статті ідей:

15 дивовижних ідей для маленьких спалень.

1. Багатофункціональні ліжка

Camere da letto giapponesi, Negozio del Giunco Negozio del Giunco Спальня Ліжка та спинки
Negozio del Giunco
Negozio del Giunco Відвідати профіль

Багатофункціональні ліжка із вбудованими шафами або полицями не тільки практичні, але й можуть прикрасити спальню красиво розташованими книгами, журналами та іншими предметами.

2. Використовуйте картонні коробки як полиці

homify Спальня Ліжка та спинки
homify
homify Відвідати профіль

У цій спальні в якості полиць використані звичайні картонні коробки – оригінальна ідея!

3. Піддони

Camera da letto, Dilegno InLegno Dilegno InLegno Спальня Дерево Дерев'яні Ліжка та спинки
Dilegno InLegno
Dilegno InLegno Відвідати профіль

Варіанти оформлення із простими дерев'яними піддонами різноманітні, і ви навіть можете виготовити цілі меблі самостійно.

4. Використовуйте різні рівні

CASA M - 2013 TORINO, POINT. ARCHITECTS POINT. ARCHITECTS Спальня
POINT. ARCHITECTS
POINT. ARCHITECTS Відвідати профіль

У цьому прикладі ми бачимо спальню, яка має кілька функціональних зон. Щоб розділити їх, доцільно створити різні рівні.

Тут ліжко і робоча зона знаходяться вище. Крім того, на світлій дерев’яній підлозі був розміщений лише матрац без рами ліжка – просте та красиве рішення.

5. Прихований простір для зберігання

Arredare la camera da letto in stile minimal, Arpel Arpel Спальня Ліжка та спинки
Arpel
Arpel Відвідати профіль

Ця модель ідеально підходить для зберігання постільної білизни, ковдр або інших габаритних речей. Вони чудово ховаються у вбудованому комоді під ліжком і не займають місця у спальні.

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6. Ліжко-горище із шафою

BRERA APARTMENT, PLANAIR ® PLANAIR ® Спальня
PLANAIR ®
PLANAIR ® Відвідати профіль

Це розумне ліжко-горище приховує під собою невелику шафу.

Перевага: ви бачите це лише тоді, коли складаєте ліжко, тому спальня виглядає чудово охайною та доглянутою.

7. Розумні конструкції

homify Вітальня
homify
homify Відвідати профіль

Це практичне дерев'яне ліжко з'єднується із шафою і може бути підсунутим під неї протягом дня за допомогою прикріплених коліс.

8. Мезонін

Casa 40, Studio Tenca & Associati Studio Tenca & Associati Спальня
Studio Tenca &amp; Associati
Studio Tenca & Associati Відвідати профіль

Якщо у вас високі стелі, але маленька спальня, є можливість створити антресоль для ліжка. Тут сходи і спальна зона утворюють чудове ціле, яке візуально відокремлює себе від решти.

9. Ліжко із ящиками

Depto FL, MeMo arquitectas MeMo arquitectas Спальня
MeMo arquitectas
MeMo arquitectas Відвідати профіль

Немає місця для всього цього взуття?

Можливо, ідеальним рішенням стане модель із вбудованими ящиками.

10. Під ковдрою

scomparire a Milano, ristrutturami ristrutturami Спальня
ristrutturami
ristrutturami Відвідати профіль

У цьому прикладі також створили своєрідну антресоль, а ліжко розмістили під стелею.

Перевага: у нижній частині є додаткова полиця із великою кількістю місця для зберігання.

11. Складні системи

Camas, Aros y Canapes, Baixmoduls Baixmoduls Спальня Ліжка та спинки
Baixmoduls
Baixmoduls Відвідати профіль

У наш час багато ліжок мають розкладну систему, яка дає додатковий простір для зберігання, що чудово економить місце.

12. Висувні ящики

Крошка, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Відвідати профіль

Особливо практичними є висувні ящики під ліжком, у яких можна впорядковано зберігати великий і малий посуд.

13. Диван-ліжко

CLEI - MOLTENI: Prodotti di alta qualità e dotati di meccanismi certificati, SIZEDESIGN SMART KITCHENS & LIVING SIZEDESIGN SMART KITCHENS & LIVING Вітальня Шафи і серванти
SIZEDESIGN SMART KITCHENS &amp; LIVING
SIZEDESIGN SMART KITCHENS & LIVING Відвідати профіль

Якщо ви хочете поєднати в одній кімнаті спальню, зону вітальні та кабінет, практичний диван-ліжко підійде ідеально.

У денний час спальна зона перетворюється на стильну вітальню, яка легко трансформується у спальну зону.

CLEI - MOLTENI: Prodotti di alta qualità e dotati di meccanismi certificati, SIZEDESIGN SMART KITCHENS & LIVING SIZEDESIGN SMART KITCHENS & LIVING Вітальня Зберігання
SIZEDESIGN SMART KITCHENS &amp; LIVING
SIZEDESIGN SMART KITCHENS & LIVING Відвідати профіль

Тут ми знову бачимо, що з дивана можна зробити чудове і зручне ліжко із власним узголів’ям.

14. Дерев'яні ліжка із ящиками

Betten, Massive Naturmöbel Massive Naturmöbel Спальня Ліжка та спинки
Massive Naturmöbel
Massive Naturmöbel Відвідати профіль

Дерев’яні ліжка є однією із найпопулярніших моделей, оскільки вони створюють теплу та затишну атмосферу у будь-якій спальні. Тим краще, якщо вони також матимуть практичні ящики.

15. Багатофункціональні конструкції

homify Дитяча кімната Шафи і шафи
homify
homify Відвідати профіль

Подивіться на це фантастичне рішення!

У найменшому просторі ця модель поєднує спальню із вітальнею внизу та великою полицею із нескінченним простором для зберігання.


Якщо вам подобається чудовий дизайн на цьому фото, для реалізації ваших ідей звертайтеся до нашого архітектора за цим посиланням

16. Високо вгору

Cobertura Freguesia, fpr Studio fpr Studio Спальня
fpr Studio
fpr Studio Відвідати профіль

Це ліжко, безумовно, є головним героєм кімнати. Воно поєднує у собі красиву книжкову шафу із місцем для сну.

Доступ через невеликі сходи також виглядає надзвичайно чарівно.

17. Вбудовані ліжка

germán y rafa, osb arquitectos osb arquitectos Спальня Ліжка та спинки
osb arquitectos
osb arquitectos Відвідати профіль

Індивідуальні рішення, такі як це ліжко, яке вбудоване у стіну, оптимально використовують наявний простір і ідеально підходять для об’єднання функціональних зон, таких як вітальні та спальні.

18. Створіть спеціальну спальню

better.sleeping, better.interiors better.interiors Спальня
better.interiors
better.interiors Відвідати профіль

У цьому випадку також було додано додатковий рівень – і, практично, створений новий простір.

19. Вища місцевість

Appartement Refuge d'un voyageur, Jean-Bastien Lagrange + Interior Design Jean-Bastien Lagrange + Interior Design Спальня
Jean-Bastien Lagrange + Interior Design
Jean-Bastien Lagrange + Interior Design Відвідати профіль

Тут ми бачимо ще один приклад створення додаткової спальні зони.

Це не тільки вище, але також пропонує місце для полиць, ящика та тумбочки.

20. Диван і ліжко

Letto a scomparsa, Artigiani in città Artigiani in città Спальня Ліжка та спинки
Artigiani in città
Artigiani in città Відвідати профіль

Ми вважаємо, що цей дизайн демонструє, наскільки елегантно може виглядати диван-ліжко. Красиво і функціонально одночасно!



Letto a scomparsa, Artigiani in città Artigiani in città Спальня Ліжка та спинки
Artigiani in città
Artigiani in città Відвідати профіль

Перегляньте це зручне двоспальне ліжко!

Стелажі та гарні прикраси перетворюють вітальню на стильну та затишну спальну зону.

21. Використовуйте старі ящики

Reclaimed Under The Bed Wooden Bedroom Storage homify Вітальня Дерево Дерев'яні Зберігання
homify
homify Відвідати профіль

У вас на горищі ще залишився старий комод або окремі ящики? Їх чудово можна використати як місце для зберігання під ліжком.

22. Декоративний

Coleccion Parallel , Design Within Reach Mexico Design Within Reach Mexico Спальня Текстильна Янтарний / Золотий Ліжка та спинки
Design Within Reach Mexico
Design Within Reach Mexico Відвідати профіль

У цьому прикладі під ліжком помістили декоративну валізу – ще один спосіб отримати більше місця для зберігання.

23. Великі ящики

Coleccion Parallel , Design Within Reach Mexico Design Within Reach Mexico Спальня Текстильна Янтарний / Золотий Ліжка та спинки
Design Within Reach Mexico
Design Within Reach Mexico Відвідати профіль

У цьому прикладі також великі ящики були розташовані під ліжком, пропонуючи багато місця для постільної білизни, ковдр та інших речей.

24. Об'єднати зони сну і приготування їжі

Cucina a scomparsa + Letto a scomparsa - MiniCucina monoblocco da cm.240 con ante – MILANO, SIZEDESIGN SMART KITCHENS & LIVING SIZEDESIGN SMART KITCHENS & LIVING Кухня Зберігання
SIZEDESIGN SMART KITCHENS &amp; LIVING
SIZEDESIGN SMART KITCHENS & LIVING Відвідати профіль

На цьому знімку кімната виглядає як класична вітальня. Але давайте подивимося, як це виглядає після трансформації…

Cucina a scomparsa + Letto a scomparsa - MiniCucina monoblocco da cm.240 con ante – MILANO, SIZEDESIGN SMART KITCHENS & LIVING SIZEDESIGN SMART KITCHENS & LIVING Кухня Зберігання
SIZEDESIGN SMART KITCHENS &amp; LIVING
SIZEDESIGN SMART KITCHENS & LIVING Відвідати профіль

Диван став зручним ліжком, а за дверцятами шафи – фантастична кухня!

25. Дерев'яні ящики

Coleccion Parallel , Design Within Reach Mexico Design Within Reach Mexico Спальня Шкіра Сірий Ліжка та спинки
Design Within Reach Mexico
Design Within Reach Mexico Відвідати профіль

Дерев’яні ящики, подібні до тих, які ми бачимо під цим ліжком, підходять до багатьох стилів інтер’єру та надають спальні теплої атмосфери.

26. Розкладний диван яскравих кольорів

Bed in a Bun Loaf Вітальня Дивани та крісла
Loaf
Loaf Відвідати профіль

Цей розкладний диван є справжньою родзинкою навіть як ліжко, адже яскравий колір узголів'я змушує усю кімнату сяяти.

27. Диван-ліжко зі стінкою

CLEI - MOLTENI: Prodotti di alta qualità e dotati di meccanismi certificati, SIZEDESIGN SMART KITCHENS & LIVING SIZEDESIGN SMART KITCHENS & LIVING Вітальня Шафи і серванти
SIZEDESIGN SMART KITCHENS &amp; LIVING
SIZEDESIGN SMART KITCHENS & LIVING Відвідати профіль

Особливо шафи та полиці надають кімнаті домашнього затишку.

CLEI - MOLTENI: Prodotti di alta qualità e dotati di meccanismi certificati, SIZEDESIGN SMART KITCHENS & LIVING SIZEDESIGN SMART KITCHENS & LIVING Вітальня Шафи і серванти
SIZEDESIGN SMART KITCHENS &amp; LIVING
SIZEDESIGN SMART KITCHENS & LIVING Відвідати профіль

Тим краще, що вони залишаються неушкодженими навіть після того, як їх перетворили на спальню.

28. Інтегровані ящики

Dumpling headboards Loaf Спальня Ліжка та спинки
Loaf
Loaf Відвідати профіль

Цей каркас ліжка має вбудовані ящики, які не видно у закритому стані.

Рішення, яке виглядає особливо гармонійно.

29. Розкладне ліжко

Friends bed Loaf Спальня Ліжка та спинки
Loaf
Loaf Відвідати профіль

Цю вузьку кушетку можна легко перетворити на просторе двоспальне ліжко. Вам цікаво побачити, як це працює?

Friends bed Loaf Спальня Ліжка та спинки
Loaf
Loaf Відвідати профіль

Каркас і матрац можна засунути під ліжко.

30. Двоярусні ліжка

CLEI - MOLTENI: Prodotti di alta qualità e dotati di meccanismi certificati, SIZEDESIGN SMART KITCHENS & LIVING SIZEDESIGN SMART KITCHENS & LIVING Офіс Зберігання
SIZEDESIGN SMART KITCHENS &amp; LIVING
SIZEDESIGN SMART KITCHENS & LIVING Відвідати профіль

Уявляєте, як ця стінка стане ліжком?

CLEI - MOLTENI: Prodotti di alta qualità e dotati di meccanismi certificati, SIZEDESIGN SMART KITCHENS & LIVING SIZEDESIGN SMART KITCHENS & LIVING Офіс Зберігання
SIZEDESIGN SMART KITCHENS &amp; LIVING
SIZEDESIGN SMART KITCHENS & LIVING Відвідати профіль

На цьому чудовому двоярусному ліжку можуть спати двоє гостей!

31. Чудовий і доброзичливий

DEPARTAMENTO 18 M2, MinBai MinBai Офіс Зберігання
MinBai
MinBai Відвідати профіль

Як вітальня, так і спальня: стримані класичні кольори роблять ваші кімнати чудовими та привабливими.

32. Індивід

homify Спальня
homify
homify Відвідати профіль

Цей мезонін, до якого можна піднятися за допомогою відповідних сходів, виглядає надзвичайно яскравим і сяючим.

33. Усе в одному

Modulares Multitalent: Möbelsystem Living Cube, Till Könneker Till Könneker Вітальня Зберігання
Till Könneker
Till Könneker Відвідати профіль

Неможливо заощадити більше місця: цей багатофункціональний предмет меблів поєднує у собі ліжко, вітальню та шафу.

34. Практичні дитячі ліжка

Stanza dei Bambini, Laquercia21 Laquercia21 Спальня
Laquercia21
Laquercia21 Відвідати профіль

Завдяки цьому ліжку у дитячій кімнаті більше ніколи не буде хаосу: дякуючи висувним ящикам під ним і шафі для одягу усе можна зберігати економно та організовано.

35. У шаховому порядку

Appartamento per le vacanze, Nadia Moretti Nadia Moretti Дитяча кімната Ліжка та дитячі ліжечка
Nadia Moretti
Nadia Moretti Відвідати профіль

Окремі зони цього двоярусного ліжка розташовані у шаховому порядку, тому внизу вистачить місця навіть для тумбочки.

36. Спальна та робоча зона

homify Дитяча кімната Шафи і шафи
homify
homify Відвідати профіль

У цій дитячій кімнаті ми також відкриваємо захоплюючий багатофункціональний дизайн. Ліжко легко перетворюється на ідеальне робоче місце.

37. Двоспальне ліжко

homify Дитяча кімната Шафи і шафи
homify
homify Відвідати профіль

Оригінальними є і ці ліжка, розташовані поруч. Зміщене розташування означає, що ліве ліжко можна підсунути під праве, так що уся кімната виглядає надзвичайно просторою.

38. Ідеальна дитяча кімната

Cameretta per due bambini Bricks & Trees, Spaziojunior Spaziojunior Дитяча кімната Дерево Дерев'яні
Spaziojunior
Spaziojunior Відвідати профіль

Особливо, коли потомство ще дуже маленьке, ви не хочете випускати його з поля зору.

У цьому прикладі ще одне ліжко було розташоване поруч із дитячим ліжечком.

Результат: практичне та красиве рішення, яке оптимально використовує наявний простір.

39. Простий і функціональний

Cameretta per 2 bambini con letto estraibile, Spaziojunior Spaziojunior Дитяча кімната
Spaziojunior
Spaziojunior Відвідати профіль

Основа цього ліжка повністю складається із висувних ящиків, які забезпечують високий рівень місця для зберігання.

40. Багатообдарований

homify Дитяча кімната Шафи і шафи
homify
homify Відвідати профіль

Невеликі сходи ведуть не тільки до ліжка, але і до прилеглої робочої зони. Унизу є численні ящики та шафи, які пропонують місце для книг, папок та одягу.

Фантастичний дизайн, який створює атмосферу простору навіть у маленьких кімнатах.

41. Робота і сон

Las mejores ideas de Mobiliario Juvenil para tus hij@s, Sofás Camas Cruces Sofás Camas Cruces Спальня хлопчиків
Sofás Camas Cruces
Sofás Camas Cruces Відвідати профіль

Подібно до нашого попереднього прикладу, цей предмет меблів поєднує у собі ліжко із письмовим столом і простору полицю із достатньою кількістю місця для іграшок, книг та інших речей.

42. Практично і стильно

CLEI - MOLTENI: Prodotti di alta qualità e dotati di meccanismi certificati, SIZEDESIGN SMART KITCHENS & LIVING SIZEDESIGN SMART KITCHENS & LIVING Спальня Шафи і шафи
SIZEDESIGN SMART KITCHENS &amp; LIVING
SIZEDESIGN SMART KITCHENS & LIVING Відвідати профіль

Чи очікуєте ви, що за цим стильним житловим простором знайдеться місце для сну?

CLEI - MOLTENI: Prodotti di alta qualità e dotati di meccanismi certificati, SIZEDESIGN SMART KITCHENS & LIVING SIZEDESIGN SMART KITCHENS & LIVING Спальня Ліжка та спинки
SIZEDESIGN SMART KITCHENS &amp; LIVING
SIZEDESIGN SMART KITCHENS & LIVING Відвідати профіль

Навіть просторе двоярусне ліжко можна легко об’єднати, не витрачаючи дорогоцінний простір.

43. Кухня, вітальня та їдальня

CLEI - MOLTENI: Prodotti di alta qualità e dotati di meccanismi certificati, SIZEDESIGN SMART KITCHENS & LIVING SIZEDESIGN SMART KITCHENS & LIVING Спальня Ліжка та спинки
SIZEDESIGN SMART KITCHENS &amp; LIVING
SIZEDESIGN SMART KITCHENS & LIVING Відвідати профіль

У цьому приміщенні об'єднали три функціональні зони: кухню, вітальню і спальню.


Якщо ви шукаєте цікаві проєкти приміщень, ми завжди готові прийти вам на допомогу. 

Більше інформації ви можете знайти за цим посиланням


Давайте тепер подивимося, як виглядає ліжко…

CLEI - MOLTENI: Prodotti di alta qualità e dotati di meccanismi certificati, SIZEDESIGN SMART KITCHENS & LIVING SIZEDESIGN SMART KITCHENS & LIVING Вітальня Дивани та крісла
SIZEDESIGN SMART KITCHENS &amp; LIVING
SIZEDESIGN SMART KITCHENS & LIVING Відвідати профіль

З дивана створено просторе двоспальне ліжко і навіть збережено сидіння зліва від ліжка. Чудова ідея для однокімнатної квартири.

44. Барвистий

CLEI - MOLTENI: Prodotti di alta qualità e dotati di meccanismi certificati, SIZEDESIGN SMART KITCHENS & LIVING SIZEDESIGN SMART KITCHENS & LIVING Спальня Шафи і шафи
SIZEDESIGN SMART KITCHENS &amp; LIVING
SIZEDESIGN SMART KITCHENS & LIVING Відвідати профіль

На цьому прикладі ми бачимо, що функціональний дизайн може виглядати надзвичайно красиво та індивідуально. Але де саме сховане ліжко?

CLEI - MOLTENI: Prodotti di alta qualità e dotati di meccanismi certificati, SIZEDESIGN SMART KITCHENS & LIVING SIZEDESIGN SMART KITCHENS & LIVING Спальня Шафи і шафи
SIZEDESIGN SMART KITCHENS &amp; LIVING
SIZEDESIGN SMART KITCHENS & LIVING Відвідати профіль

Маленький диван був перетворений на фантастичне ліжко, яке виглядає дивовижно по-домашньому із барвистим узголів’ям і відповідною стінкою.

Надихнулися?

20 чудових спалень площею менше 6 кв.м
Поділіться своїми коментарями, які дизайнерські ідеї вразили вас найбільше?

Потрібна допомога з проектом оселi?
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