До і після: 5 екстремальних перетворень будинків

Побудувати повністю нове житло або просто відремонтувати його? Із цим питанням стикається багато власників старих будинків.

Важлива порада архітектора, який зробить детальні розрахунки і зробить висновки: чи справді потрібна нова будівля, чи ремонт може бути дешевшим. Але буває так, що житлової площі уже не вистачає для тривалого проживання та життя, тоді потрібно внести зміни. Прибудова є не тільки оптимальним рішенням, але й може покращити весь будинок.

Ремонт, розширення чи переобладнання – ми покажемо вам, наскільки незвичайною та індивідуальною може бути така зміна. Слідкуйте за результатами наших п’яти чудових проєктів до та після .





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