До і після: 5 екстремальних перетворень будинків

Побудувати повністю нове житло або просто відремонтувати його? Із цим питанням стикається багато власників старих будинків.
Важлива порада архітектора, який зробить детальні розрахунки і зробить висновки: чи справді потрібна нова будівля, чи ремонт може бути дешевшим. Але буває так, що житлової площі уже не вистачає для тривалого проживання та життя, тоді потрібно внести зміни. Прибудова є не тільки оптимальним рішенням, але й може покращити весь будинок.
Ремонт, розширення чи переобладнання – ми покажемо вам, наскільки незвичайною та індивідуальною може бути така зміна. Слідкуйте за результатами наших п’яти чудових проєктів
до та після.
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Все, що вам потрібно знати, перш, ніж будувати прибудову до свого будинку!
У спокійному Нойвіді ця будівля 1960-х років непомітно вписалася в оточення. Але цей будинок зовсім не міг задовольнити потреб сім'ї із чотирьох осіб.
Рішення: конверсія, яка є як економічною, так і стійкою. Обіцянка архітекторів полягала у тому, щоб створити будинок, який був ,b переобладнаний, але відчувався б, як нова будівля.
І ось ми уже бачимо неймовірні зміни із правильним кольором фасаду будинку!
Безсумнівно, масштабні зміни віконних і дверних прорізів роблять будівлю схожою на новий односімейний будинок. За допомогою розширення, розташованого у поперечному напрямку ззаду, можна отримати значно більше життєвого простору. Можна було б навіть створити приватний басейн у підвалі.
Щоб задовольнити бажання сталого розвитку, було створено систему опалення на пелетах із підземним резервуаром для пелет і сонячними батареями для підтримки опалення.
У будинку також є контрольована вентиляція із рекуперацією тепла, система пилососа та сучасний збір дощової води.
Враховуючи стан будинку, вид на сад особливо цікавий.
Якщо сторона, що виходить на вулицю, оформлена традиційною штукатуркою, то тильна сторона оздоблена світлою клінкерною цеглою.
Власність пропонує ідеальні умови для сім'ї: багато місця для бігу та багато можливостей для відпочинку на природі. Усе, чого не вистачає, це ідеального будинку для однієї сім'ї, у якому ви відчуваєте себе комфортно…
Після втручання фахівців будинок не впізнати! Зараз на території розташована сучасна кубічна будівля. Вражає не лише зміна фасаду, а й даху.
Знесли двосхилі стіни старої покрівлі та обрали плоскосхилий шатровий дах. Помітно розширили вітальню на першому поверсі, з’єднавши її із колишньою кімнатою для обслуговуючого персоналу.
У саду, що виходить на південь, простора тераса, викладена кольоровим природним камінням, тепер є ідеальним місцем для відпочинку у сільській місцевості.
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Дизайн фасаду сам по собі є родзинкою, але за ним ховається ще й захоплюючий секрет: темно-сині поверхні містять вкраплення скла із флуоресцентним ефектом, завдяки чому кольорові смуги виблискують у темряві.
Старі ферми мають свій шарм: цегляний фасад і червоний двосхилий дах завжди випромінюють щось затишне, і ви автоматично уявляєте, наскільки сільським і затишним може бути життя за чотирма стінами. Особливо ці будівлі часто мають величезний, але, на жаль, недооцінений потенціал стати сучасним будинком мрії…
Основна форма обох будинків навіть після реконструкції залишилася незмінною, зберігся навіть червоний двосхилий дах із вальмою.
У маленькій будівлі ліворуч облаштували гостьову кімнату із душем.
У головному будинку праворуч колись були стайня та будинок фермера. Тепер ви знайдете тут модну вітальню із усіма зручностями.
Обидві будівлі плавно з’єднані одна із одною високим коридором, обробленим деревом.
Кольори цього фасаду говорять самі за себе: пожовклий бежевий і коричневий виглядають зовсім непривабливо.
Явно застаріла ширма на балконі та старомодні віконниці сумно завершують непривабливу картину будинку. Але цей будинок із терасою у центральній частині далеко не втрачений і отримав новий, модний вигляд.
Освіжаючий ніжно-блакитний нарешті привертає увагу у позитивному ключі. Як було досягнуто такого дивовижного вигляду?
Ви розширюєте будинок прибудовою, додаючи більше поверхів на балкон. Але і це ще не все! Архітектори також розширили мансарду. Мало того, що отримали зовсім новий зовнішній вигляд, то ще отримали і в кінцевому результаті економію енергії понад 70%.
Будинок тепер може не відставати від сучасних будівель!
Власники цього будинку також скаржилися на дедалі меншу житлову площу.
Прибудова тут також має бути рішенням і водночас оживити старомодний фасад.
План: отримати затишну спальню на верхньому поверсі та простору вітальню на першому поверсі.
Ви можете побачити, які переваги дає ця трансформація, на наступному малюнку…
Від похмурого будинку до сучасного житлового будинку – цей проєкт вдався із повним успіхом.
Яскравий червоний колір вирощування чітко виділяється та освіжає усе середовище. Дерев’яна обшивка прибудови виглядає такою ж теплою, як і червона, але трохи витонченішою.
Щоб фасад був максимально простим у догляді, фахівці вирішили використати панельний фасад і попередньо пофарбовану дерев’яну стрічкову опалубку.
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У цьому старому будинку уся площа на першому поверсі зроблена із дерева, а на верхньому – покрита дошкою із історичної промасленої ялини та ялиці.
200-річні кімнатні двері також походять від демонтажу у регіоні і надають кімнаті автентичного вигляду.
Перепланування будинку пропонує багато варіантів: як всередині, так і ззовні.
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