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Дерев'яні чи меламінові шафи? Переваги і недоліки

Julia Müllner Julia Müllner
Küche in Alteiche, Schreinerei Häckl Schreinerei Häckl Кухня
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Коли мова заходить про матеріал шаф, зазвичай є два табори: ті, хто наполягає на справжньому дереві, і ті, хто відкриті до альтернатив, таких як меламін. Є переваги і недоліки в обох випадках.

Щоб ви могли отримати загальне уявлення і правильний вибір, у цій статті ми порівняємо справжнє дерево та меламін. Які переваги та недоліки кожного із них? Які відмінності?

Дізнайтеся про це у нашій статті!

Природа у власних чотирьох стінах

Schrank in Zirbenholz, Schreinerei & Innenausbau Fuchslocher in Ilsfeld (BW) Schreinerei & Innenausbau Fuchslocher in Ilsfeld (BW) Вбиральня Гардероби та висувні ящики
Schreinerei &amp; Innenausbau Fuchslocher in Ilsfeld (BW)
Schreinerei & Innenausbau Fuchslocher in Ilsfeld (BW) Відвідати профіль

Шафи із масиву дерева створюють затишну атмосферу у будь-якому домі завдяки своїм теплим кольорам. Завдяки своїм унікальним родзинкам вони надають кожній кімнаті шарму та привносять природу у ваші чотири стіни.

Отже, якщо ви любитель природи і хочете принести її у свій дім, дерев'яні шафи – це ідеальний варіант.

Для вологості приміщення

Gesundes Schlafzimmer, allnatura allnatura Спальня Шафи і шафи
allnatura
allnatura Відвідати профіль

Якщо ви придбаєте шафу із масиву дерева, оброблену лише натуральним маслом, деревина зможе продовжувати дихати і таким чином фільтрувати зайву вологу у приміщенні.

Ефект: у приміщенні створюється здоровий клімат, для якого вам нічого не потрібно робити. Чудово підходить для кімнати та вашого самопочуття.

Для алергіків

Gesundes Schlafzimmer, allnatura allnatura Спальня Шафи і шафи
allnatura
allnatura Відвідати профіль

Ще однією перевагою масиву дерева є його антистатичні властивості.

Масивна деревина із її антистатичною поверхнею не притягує домашнього пилу, а це означає, що він може опуститися на підлогу і його можна легко пропилососити або витерти.


Довговічність масивної деревини

Gesundes Schlafzimmer, allnatura allnatura Спальня Шафи і шафи
allnatura
allnatura Відвідати профіль

Шафи із твердої деревини служать протягом усього життя і захищають не тільки ваш гаманець, але й навколишнє середовище.

Якщо ваша дерев’яна шафа була оброблена лише олією для догляду, її можна легко повернути до циклу.

Легко обслуговувати

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N51E12 - design & manufacture Відвідати профіль

Вам потрібно лише раз на рік обробляти шафу із масиву деревини олією для догляду, і ви можете зробити це дуже легко самостійно, нанісши олію на тканину та відполірувавши нею поверхні.

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Що таке меламін?

raumplus ligran. möbelserie. 2015, nexus product design nexus product design Вбиральня Скло Гардероби та висувні ящики
nexus product design
nexus product design Відвідати профіль

Меламін – це ламінат, виготовлений із меламінової смоли, декоративного паперу та прозорого верхнього шару.

Оскільки матеріал особливо міцний і довговічний, він також ідеально підходить для шаф; меламін часто використовується у шафах для ванної кімнати.

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Меламін на кухні

Küche in Alteiche, Schreinerei Häckl Schreinerei Häckl Кухня Шафи і полиці
Schreinerei Häckl
Schreinerei Häckl Відвідати профіль

Любителям дерева доведеться нелегко зі справжніми дерев'яними кухнями. Перепади температури, до прикладу над духовкою, більше шкодять справжньому дереву, ніж меламіну.


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Меламін рідше деформується та тріскається, як справжня деревина. Справжня деревина «працює», і її природа може означати, що ящики та двері більше не закриваються так ідеально, як спочатку.


Меламінова шафа для ванної кімнати

Wohnhaus Köln Junkersdorf, Corneille Uedingslohmann Architekten Corneille Uedingslohmann Architekten Ванна кімната
Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten Відвідати профіль

Варто використовувати шафи із меламіну, особливо у ванній кімнаті, оскільки меламін водовідштовхувальний і ущільнений.


Меламінова навісна шафа

Küche weiß hochglänzend mit Altholz, Laserer Tischlerei & Küchenstudio Salzburg Laserer Tischlerei & Küchenstudio Salzburg Кухня
Laserer Tischlerei &amp; Küchenstudio Salzburg
Laserer Tischlerei & Küchenstudio Salzburg Відвідати профіль

Якщо ви хочете придбати навісну шафу, меламін зазвичай є кращим вибором. Просто тому, що тверда деревина набагато важча і гірше тримається на стіні.

Шпоновані меблі із меламіном, навпаки, важать набагато менше.

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