Дерев'яні чи меламінові шафи? Переваги і недоліки

Коли мова заходить про матеріал шаф, зазвичай є два табори: ті, хто наполягає на справжньому дереві, і ті, хто відкриті до альтернатив, таких як меламін. Є переваги і недоліки в обох випадках.
Щоб ви могли отримати загальне уявлення і правильний вибір, у цій статті ми порівняємо справжнє дерево та меламін. Які переваги та недоліки кожного із них? Які відмінності?
Дізнайтеся про це у нашій статті!
Шафи із масиву дерева створюють затишну атмосферу у будь-якому домі завдяки своїм теплим кольорам. Завдяки своїм унікальним родзинкам вони надають кожній кімнаті шарму та привносять природу у ваші чотири стіни.
Отже, якщо ви любитель природи і хочете
принести її у свій дім, дерев'яні шафи – це ідеальний варіант.
Якщо ви придбаєте шафу із масиву дерева, оброблену лише натуральним маслом, деревина зможе продовжувати дихати і таким чином фільтрувати зайву вологу у приміщенні.
Ефект: у приміщенні створюється здоровий клімат, для якого вам нічого не потрібно робити. Чудово підходить для кімнати та вашого самопочуття.
Ще однією перевагою масиву дерева є його антистатичні властивості.
Масивна деревина із її антистатичною поверхнею не притягує домашнього пилу, а це означає, що він може опуститися на підлогу і його можна легко пропилососити або витерти.
Шафи із твердої деревини служать протягом усього життя і захищають не тільки ваш гаманець, але й навколишнє середовище.
Якщо ваша дерев’яна шафа була оброблена лише олією для догляду, її можна легко повернути до циклу.
Вам потрібно лише раз на рік обробляти шафу із масиву деревини олією для догляду, і ви можете зробити це дуже легко самостійно, нанісши олію на тканину та відполірувавши нею поверхні.
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Меламін – це ламінат, виготовлений із меламінової смоли, декоративного паперу та прозорого верхнього шару.
Оскільки матеріал особливо міцний і довговічний, він також ідеально підходить для шаф; меламін часто використовується у шафах для ванної кімнати.
Любителям дерева доведеться нелегко зі справжніми дерев'яними кухнями. Перепади температури, до прикладу над духовкою, більше шкодять справжньому дереву, ніж меламіну.
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Меламін рідше деформується та тріскається, як справжня деревина. Справжня деревина «працює», і її природа може означати, що ящики та двері більше не закриваються так ідеально, як спочатку.
Варто використовувати шафи із меламіну, особливо у ванній кімнаті, оскільки меламін водовідштовхувальний і ущільнений.
Якщо ви хочете придбати навісну шафу, меламін зазвичай є кращим вибором. Просто тому, що тверда деревина набагато важча і гірше тримається на стіні.
Шпоновані меблі із меламіном, навпаки, важать набагато менше.
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