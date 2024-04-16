Дерев'яні балки на стелі: 10 сенсаційних ідей

Відкриті дерев’яні балки на стелі уже кілька років є невід’ємною частиною сучасного дизайну інтер’єру і знаходять своє місце не лише у старих фермерських будинках і переобладнаних стайнях чи фабричних будівлях, а й сучасних будинках. Навіть у «звичайних» вітальнях і квартирах модний образ можна легко реалізувати та інтерпретувати різними способами. Від традиційних сільських меблів до промислових і заміських меблів, до прориву у стилі в сучасній атмосфері або в повністю мінімалістичному дизайні – усе можливо.
Ви можете самостійно пофарбувати, побілити або відшліфувати стелі із дерев’яними балками, щоб отримати бажаний вигляд. А якщо вам потрібна порада нашого архітектора, для реалізації ваших ідей можете звернутися до наших професіоналів
У цій статті ми зібрали для вас ідеї для вітальні, їдальні і інших приміщень із великим натхненням.
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Як уже було сказано: відкриті балки даху – це справедливо – модно. Красиві дерев'яні балки роблять кожну кімнату більш комфортною та індивідуальною. Зрештою, текстура деревини для кожної балки дещо відрізняється, як і колір.
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Сьогодні архітектори люблять оголювати стельові балки, щоб досягти захоплюючої зміни стилю. Сільський, грубий вигляд балок чудово контрастує із суперсучасними меблями, як чудово показано на нашому фото.
Чіткі лінії, гладкі поверхні, сучасні матеріали, високотехнологічні пристрої та холодні кольори контрастують із природним, надійним стилем дерев’яної конструкції, що надає просторовому ефекту напруженості та жвавості. Чи бажаєте ви пофарбувати балки на стелі чи залишити їх без обробки, залежить виключно від вашого особистого смаку.
Але це не обов’язково має бути поєднання старих і нових стилів. За допомогою дерев’яних балок на стелі ви також можете округлити та підкреслити класичні меблі заміського будинку.
Ось, до прикладу, ми бачимо кухню у домашньому сільському стилі, яка повністю процвітає завдяки сільському вигляду меблів і матеріалів.
Окрім великої кількості старого дерева, тут використано лозу, теракоту та цеглу, а також класичні сільські стільці, порцеляну у сільському стилі та світлі природні кольори.
При бажанні ви можете пофарбувати старі дерев'яні балки: скажімо, у несподіваний синьо-сірий колір для більшої свіжості у кімнаті.
Багато будівельників вирішують фарбувати стелі із дерев’яними балками або білити їх, як ми бачимо тут.
Завдяки цьому дерев’яна стеля виглядає легшою, сучаснішою та свіжішою, що у даному випадку дуже добре поєднується із сучасним інтер’єром.
Ви також можете протидіяти темним або теплим коричневим тонам, якщо віддаєте перевагу у дизайні інтер’єру холоднішим нюансам.
Дерево і скло завжди є перспективними партнерами, тому що вони настільки протилежні.
Сучасний, прозорий, чистий зовнішній вигляд скла поєднаний із теплим натуральним деревом, і в результаті – непереборна взаємодія.
Це також дає можливість поєднати сільський затишок і традиції із сучасним дизайном і залитим світлом відчуттям простору.
Дерев'яні балки відмінно вирізняються поруч із металом, адже вони також створюють певний контраст між теплою природністю та холодною твердістю.
Результат вражає саме тим індустріальним відтінком, який зараз такий популярний у дизайні інтер’єру. Також можуть бути інші грубі матеріали, такі як бетон, шкіра або цегла.
Нейтральні кольори та меблі з аксесуарами в індустріальному стилі.
Найпоширенішим стилем дизайну інтер’єру, у якому використовуються відкриті стельові балки, є традиційний сільський вигляд.
Ви бачите на фото приміщення, у якому використано багато деревини, грубого натурального каменю; також присутня природна колірна палітра та натуральні матеріали, такі як льон, вовна, хутро та шкіра.
Дуже популярним способом є фарбування дерев’яних балок, найчастіше у яскраво-білий колір: перевага у тому, що біла палітра трохи
руйнує дуже сільський вигляд балок та надає кімнаті сучасного, свіжого відтінку. Завдяки цьому кімната виглядає світлішою та просторішою, а дизайн стелі більш гармонійно вписується у сучасні меблі, не втрачаючи при цьому особливого шарму старих балок.
Зробимо коротку екскурсію на вулицю.
Також завжди підтримуються ідеї із дерев’яними балками на терасах, верандах і балконах. Вони створюють тінь або можуть мати закритий дах, що робить відкритий простір стійким до погодних умов. Їх часто прикрашають диким виноградом, плющем, трояндами або забезпечують повітряними шторами у невимушеному стилі Ібіци.
Нас також вразив варіант із підвісними горщиками та світильниками, які створюють домашній атмосферний варіант дизайну.
прямолінійність
На фото видно, що для досягнення бажаного ефекту не завжди обов’язково оголювати старі балки. Популярного
дерев’яного вигляду також можна досягти за допомогою нових конструкцій, застосувавши їх у кімнатах і квартирах, де немає можливості включити наявні балки у дизайн приміщення.
У цьому випадку конструкція із легких вузьких дерев’яних планок створює захоплюючу загальну картину, яка підкреслюється прямими лініями і візуально розширює простір, надаючи приміщенню певності і надійності.
Нарешті, ми маємо для вас особливо вражаючий проєкт, який вражає подвійною висотою стелі.
У верхній частині дерев’яні балки забезпечують структуру та глибину, а внизу галерея зі скляними поручнями створює сучасні контрасти.
Дерев’яна тема знову використовується у меблях і інтерпретується у дуже сучасному простому стилі.
Важливо: масивні дерев’яні балки завжди потребують багато повітря та світла навколо них, щоб вони не перевантажували кімнату, а остання, в свою чергу, не здавалася невиправдано маленькою та тісною.
Ви побачили багато чудових ідей від наших архітекторів щодо сучасного дизайну балок. Ми впевнені, що є варіант для вас і вашого будинку.
Ми показали вам сучасні стилі та варіанти меблів; продемонстрували, як можна покрити стельові балки, як їх можна пофарбувати (в даному випадку у простий білий колір) і як можна по-іншому використовувати балки на даху.
Сподіваємося, вам сподобалися наші ідеї обшивки балками, і ми з нетерпінням чекаємо, як ви оформите власну стелю. Таким чином ви можете надати своєму житловому простору абсолютно нового штриху.
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