Дерев'яні балки на стелі: 10 сенсаційних ідей

Відкриті дерев’яні балки на стелі уже кілька років є невід’ємною частиною сучасного дизайну інтер’єру і знаходять своє місце не лише у старих фермерських будинках і переобладнаних стайнях чи фабричних будівлях, а й сучасних будинках. Навіть у «звичайних» вітальнях і квартирах модний образ можна легко реалізувати та інтерпретувати різними способами. Від традиційних сільських меблів до промислових і заміських меблів, до прориву у стилі в сучасній атмосфері або в повністю мінімалістичному дизайні – усе можливо.

Ви можете самостійно пофарбувати, побілити або відшліфувати стелі із дерев’яними балками, щоб отримати бажаний вигляд. А якщо вам потрібна порада нашого архітектора, для реалізації ваших ідей можете звернутися до наших професіоналів

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У цій статті ми зібрали для вас ідеї для вітальні, їдальні і інших приміщень із великим натхненням.

Насолоджуйтеся!