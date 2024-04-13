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20 ідей, як створити стильну сцену для свого телевізора

Sabine Neumann Sabine Neumann
Kettnaker, Zimmermanns Kreatives Wohnen Zimmermanns Kreatives Wohnen Вітальня
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Телевізор, ймовірно, є невід’ємною частиною меблів у більшості сучасних віталень і, завдяки сучасному дизайну із плоским екраном, також може бути легко інтегрований у стильну концепцію проживання.

Ось 20 дійсно крутих ідей від наших дизайнерів інтер’єру для натхнення.

Чудові поради для кіноманів

Umbau von Häuser und Wohnungen, Architektur.Design Dombrowski Architektur.Design Dombrowski Медіа-зал
Architektur.Design Dombrowski
Architektur.Design Dombrowski Відвідати профіль

Сьогодні, як і було оголошено, ми присвячуємо себе темі телевізорів.

Незалежно від того, чи використовуєте ви маленький екран, великий плоский телевізор чи увесь екран для перегляду фільмів і серіалів, у нас є чудові ідеї меблювання та дизайну для кожного. За допомогою наших цінних порад ви зможете інтегрувати телевізор у свою улюблену мультимедійну кімнату чи домашній кінотеатр так само круто, як у вітальню чи спальню.

Ми ділимося із вами крутими ідеями стінок для телевізора та показуємо, як можна спроєктувати задню стінку для телевізора. Дизайн стіни під телевізор? Точно! Дизайн стіни за телевізором значно покращує загальний вигляд кімнати. Дозвольте себе переконати.

За детальною консультацією ви можете звернутись до нашого архітектора дизайну

за цим посиланням

У вас є запитання про те, як закріпити телевізор на стіні чи меблях? У нашій статті ідей ви знайдете поради щодо того, як повісити телевізор .

1. Стіна із натурального каменю

Recuperadores Lenha Bodart&Gonay - In Fire (com ventilação incorporada), Biojaq - Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda Biojaq - Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda Вітальня
Biojaq – Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda
Biojaq - Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda Відвідати профіль

Стіни із натурального каменю надзвичайно популярні та створюють сільський відтінок у вітальні.

Телевізор із плоским екраном створює захоплюючий контраст.

2. Суміш матеріалів

Apartamento, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta Вітальня
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta Відвідати профіль

Якщо ви хочете виділити стіну за телевізором, можна використовувати цікаве поєднання матеріалів, яке приверне загальну увагу.

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3. Менше – це більше

Kettnaker, Zimmermanns Kreatives Wohnen Zimmermanns Kreatives Wohnen Вітальня Підставки для телевізорів та шафи
Zimmermanns Kreatives Wohnen
Zimmermanns Kreatives Wohnen Відвідати профіль

Для усіх прихильників пуристичного дизайну менше означає більше – також коли справа доходить до оформлення телеекрану.

4. Геометричний

İç Mekan Tasarım ve Uygulama Projesi, ROAS Mimarlık ROAS Mimarlık Вітальня Аксесуари та прикраси
ROAS Mimarlık
ROAS Mimarlık Відвідати профіль

Це геометрично спроєктоване тло дещо нестандартне.

5. Медійна стіна

ORT DER RUHE, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH Вітальня
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH Відвідати профіль

Тут телевізори та аксесуари гармонійно та функціонально вмонтували у стіну домашні медіаексперти.


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6. Увесь білий

Paço de Arcos, Stoc Casa Interiores Stoc Casa Interiores Вітальня
Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores Відвідати профіль

У повністю білому середовищі широкоформатний телевізор із плоским екраном виділяється особливо чітко.

7. Місце відпочинку

Full House Renovation with Crittall Extension, London, HollandGreen HollandGreen Вітальня
HollandGreen
HollandGreen Відвідати профіль

У цьому еклектичному будинку телевізор на простій білій стіні забезпечує спокій.

8. Із видом

Casa Varatojo , Atelier Data Lda Atelier Data Lda Вітальня
Atelier Data Lda
Atelier Data Lda Відвідати профіль

Якщо поставити свій телевізор навпроти такого панорамного вікна, він, швидше за все, буде вимикатися частіше, тому що конкуренція просто занадто сильна.

9. Дрібний мармур

Casa PL, Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa Вітальня
Atelier d&#39;Arquitetura Lopes da Costa
Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa Відвідати профіль

У цій вітальні ширма є частиною елегантної стіни із чорного мармуру і, таким чином, ідеально вписується в елегантний стиль меблів.

10. Маленький, але гарний

Remodelação de apartamento, Architect Your Home Architect Your Home Вітальня
Architect Your Home
Architect Your Home Відвідати профіль

Навіть невеликі телевізори можна стильно виставити, як доводить ця вітальня, натхненна серединою століття.

11. Допоміжна роль

Moradia Golf, ARQAMA - Arquitetura e Design Lda ARQAMA - Arquitetura e Design Lda Вітальня
ARQAMA – Arquitetura e Design Lda
ARQAMA - Arquitetura e Design Lda Відвідати профіль

У цій вітальні телевізор не є основним акцентом, оскільки його розташування на краю стає зрозумілим.

12. Альтернатива

Casa Oeiras , Santiago | Interior Design Studio Santiago | Interior Design Studio Вітальня
Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio Відвідати профіль

Вам надто нудні задушливі телевізійні меблі? Тоді просто використовуйте скрині від пароварки або старі скрині.

13. Чирок

Wunderschöne Design Bücherregale, Livarea Livarea Вітальня Полиці
Livarea
Livarea Відвідати профіль

Тут незвичайний колір стін привертає увагу і створює стильний, спокійний фон для телевізора.

14. Класична елегантність

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Вітальня
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Відвідати профіль

Люстри, товсті килими, орхідеї та штори – елегантні супутники телевізора у цій вітальні.

15. Над каміном

Sierra Grande - El Retiro Antioquia, Cristina Cortés Diseño y Decoración Cristina Cortés Diseño y Decoración Вітальня Каміни та аксесуари
Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración Відвідати профіль

Якщо у вас одночасно відкривається вид на телевізор і камін, атмосфера стає особливо затишною.

16. Замість настінних прикрас

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz Вітальня
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz Відвідати профіль

Особливо у маленьких квартирах плоский екран часто бере на себе роль прикраси стіни.

17. Жодного звуження простору

Apartamento Saldanha_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Вітальня
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Відвідати профіль

У цій вітальні телевізор є лише допоміжним програвачем і тому розміщений на вузькому столі біля бічної стіни.

18. Стильно інтегрований

Lisbon Blues, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Вітальня
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Відвідати профіль

Телевізор стильно інтегрований у цю винятково спроєктовану вітальню.


19. Стінка із різницею

Студия, ToTaste.studio ToTaste.studio Кухня
ToTaste.studio
ToTaste.studio Відвідати профіль

Часи масивних живих стін у період гельзенкірхенського бароко давно минули. Сьогодні меблі для зберігання речей у вітальні набагато сучасніші, легші та практичніші – і вміло вписують телевізор у загальну картину.

20. Пуристичний

HSBC – housescape reggio emilia, NAT OFFICE - christian gasparini architect NAT OFFICE - christian gasparini architect Вітальня
NAT OFFICE – christian gasparini architect
NAT OFFICE - christian gasparini architect Відвідати профіль

Цей дім має прямі лінії та мінімалізм – і немає жодних надмірностей, коли справа доходить до телевізійної постановки.

Альтернатива телевізору

Mirrors Press profile homify Вітальня Window, Property, Plant, Rectangle, Interior design, Houseplant, Wood, Flowerpot, Line, Wall
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Нарешті, рекомендація для тих, хто хоче обійтися без телевізора у вітальні.

Красиве дзеркало чудово виглядає, візуально збільшує кімнату, а також надзвичайно практичне.

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