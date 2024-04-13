20 ідей, як створити стильну сцену для свого телевізора

Телевізор, ймовірно, є невід’ємною частиною меблів у більшості сучасних віталень і, завдяки сучасному дизайну із плоским екраном, також може бути легко інтегрований у стильну концепцію проживання.
Ось 20 дійсно крутих ідей від наших дизайнерів інтер’єру для натхнення.
Сьогодні, як і було оголошено, ми присвячуємо себе темі телевізорів.
Незалежно від того, чи використовуєте ви маленький екран, великий плоский телевізор чи увесь екран для перегляду фільмів і серіалів, у нас є чудові ідеї меблювання та дизайну для кожного. За допомогою наших цінних порад ви зможете інтегрувати телевізор у свою улюблену мультимедійну кімнату чи домашній кінотеатр так само круто, як у вітальню чи спальню.
Ми ділимося із вами крутими ідеями стінок для телевізора та показуємо, як можна спроєктувати задню стінку для телевізора. Дизайн стіни під телевізор? Точно! Дизайн стіни за телевізором значно покращує загальний вигляд кімнати. Дозвольте себе переконати.
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У вас є запитання про те, як закріпити телевізор на стіні чи меблях? У нашій статті ідей ви знайдете поради щодо того, як повісити телевізор .
Стіни із натурального каменю надзвичайно популярні та створюють сільський відтінок у вітальні.
Телевізор із плоским екраном створює захоплюючий контраст.
Якщо ви хочете виділити стіну за телевізором, можна використовувати цікаве поєднання матеріалів, яке приверне загальну увагу.
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менше означає більше – також коли справа доходить до оформлення телеекрану.
Це геометрично спроєктоване тло дещо нестандартне.
Тут телевізори та аксесуари гармонійно та функціонально вмонтували у стіну домашні медіаексперти.
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У повністю білому середовищі широкоформатний телевізор із плоским екраном виділяється особливо чітко.
У цьому еклектичному будинку телевізор на простій білій стіні забезпечує спокій.
Якщо поставити свій телевізор навпроти такого панорамного вікна, він, швидше за все, буде вимикатися частіше, тому що конкуренція просто занадто сильна.
У цій вітальні ширма є частиною елегантної стіни із чорного мармуру і, таким чином, ідеально вписується в елегантний стиль меблів.
Навіть невеликі телевізори можна стильно виставити, як доводить ця вітальня, натхненна серединою століття.
У цій вітальні телевізор не є основним акцентом, оскільки його розташування на краю стає зрозумілим.
Вам надто нудні задушливі телевізійні меблі? Тоді просто використовуйте скрині від пароварки або старі скрині.
Тут незвичайний колір стін привертає увагу і створює стильний, спокійний фон для телевізора.
Люстри, товсті килими, орхідеї та штори – елегантні супутники телевізора у цій вітальні.
Якщо у вас одночасно відкривається вид на телевізор і камін, атмосфера стає особливо затишною.
Особливо у маленьких квартирах плоский екран часто бере на себе роль прикраси стіни.
У цій вітальні телевізор є лише допоміжним програвачем і тому розміщений на вузькому столі біля бічної стіни.
Телевізор стильно інтегрований у цю винятково спроєктовану вітальню.
Часи масивних живих стін у період гельзенкірхенського бароко давно минули. Сьогодні меблі для зберігання речей у вітальні набагато сучасніші, легші та практичніші – і вміло вписують телевізор у загальну картину.
Цей дім має прямі лінії та мінімалізм – і немає жодних надмірностей, коли справа доходить до телевізійної постановки.
Нарешті, рекомендація для тих, хто хоче обійтися без телевізора у вітальні.
Красиве дзеркало чудово виглядає, візуально збільшує кімнату, а також надзвичайно практичне.
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